ماثيوس بيريرا يثير حيرة جماهير الهلال بهذا التصرف

أثار البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب نادي الهلال السعودي، جدلًا بتصرف مثير فسَّره المتابعون على أنه يرغب في الرحيل عن قلعة ”الزعيم“.

وقام ماثيوس بيريرا بحذف جميع الصور من حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، وهي التي تخص تواجده مع الهلال مُنذ قدومه إلى المملكة.

وقام ماثيوس بيريرا بحذف أكثر من 20 صورة تخص تواجده مع الهلال، في خطوة وصفها بعض المتابعين بأنه يرغب في الرحيل عن النادي ويريد إيصال رسالة بهذا المفهوم لمجلس الإدارة.

وتعرض ماثيوس بيريرا لانتقادات جماهيرية، لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع منه، رغم أنه الصفقة الأغلى في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعاقد الهلال معه في صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“، الأسبوع الماضي، إلى أن الهلال يرفض فكرة رحيل البرازيلي ماثيوس بيريرا، سواء بالبيع أو الإعارة أو بالمخالصة المادية في صيف 2022.

وأوضحت أن مجلس إدارة الهلال، يتمسك تمامًا بالحفاظ على خدمات البرازيلي ماثيوس بيريرا حتى نهاية العقد، المستمر إلى صيف 2026.

وأشارت التقارير الصحفية البرازيلية، إلى أن نادي بوتافوجو البرازيلي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل للحصول على خدمات بيريرا في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن الإدارة رفضت العرض نهائيًا، وأكدت استمرار اللاعب.

وشارك النجم البرازيلي في 32 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع 14 هدفًا، كما أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.