صحيفة: غلطة سراي يقنع فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي بالعودة إلى تركيا

ذكر موقع “ aslanarenasi “ التركي أن فريق غلطة سراي أقنع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر لاعب النصر السعودي بالعودة لتركيا واللعب في صفوفه الموسم القادم.

وأكد الموقع أن مهاجم النصر السعودي كان هدفا لفريق غلطة سراي منذ بداية فترة الانتقالات الحالية ونجح في إقناعه بعد مفاوضات طويلة بالعودة للعب في الدوري التركي الممتاز.

ولعب فينسنت أبو بكر لفريق بيشكتاش بنظام الإعارة من بورتو موسم 2016-2017 وسجل 19 هدفا في 38 لقاء ثم موسم 2020-2021 وسجل 16 هدف في 30 لقاء وتوج رفقته بلقب الدوري التركي مرتين.

وانتقل فينسنت أبو بكر هداف نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون لفريق النصر السعودي صيف 2021 ولعب رفقته الموسم الماضي 25 لقاء سجل خلالها 10 أهداف.

وحسب الموقع التركي فرغم كون راتبه أعلى رفقة النصر السعودي لكن اللاعب غير سعيد ويرغب في الرحيل حيث اقترح عليه غلطة سراي عقدا لمدة 4 مواسم براتب سنوي يبلغ 3 مليون يورو.

وتبلغ قيمة الكاميروني فينسنت أبو بكر البالغ من العمر 30 عامًا حسب موقع “ ترانسفير ماركت “ 7 ملايين يورو ولعب سابقا في صفوف فالنسيان ولوريان في فرنسا وبورتو البرتغالي الذي لعب في صفوفه 5 مواسم توج خلالها بـ4 ألقاب منها لقبان للدوري البرتغالي الممتاز.

وخرج النصر السعودي الذي يلعب له فينسنت أبو بكر دون ألقاب في الموسم الماضي واكتفى باحتلال المركز الثالث في الدوري السعودي الممتاز.