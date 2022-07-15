ماجد النفيعي وموسى المحياني يرفضان الاستقالة بشكل قاطع

قالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ اليوم الجمعة إن إدارة ماجد النفيعي رفضت بشكل قاطع الاستقالة إلى جانب المدير التنفيذي موسى المحياني.

ويعيش الأهلي أوضاعا إدارية ومالية غير مستقرة وسط خلافات بين الرئيس ماجد النفيعي من جهة وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير الفريق من جهة أخرى، بعد نزول الفريق إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.

ووفقا للصحيفة عينها فإن الأعضاء الذهبيين في الأهلي أرسلوا خطابا صباح الخميس لوزارة الرياضة تضمن توصية بإضافة بند التصويت على حل مجلس الإدارة.

وأكدت أن الطلب سيتم رفضه بسبب اللائحة التي تنص في المادة الخامسة عشرة الفقرة الخامسة من لائحة الأندية الرياضية على أنه ”لا يسمح بتعديل جدول أعمال الاجتماع غير العادي“ وبالتالي فإن طلب الأعضاء الذهبيين سيتم رفضه من الوزارة.

ولا تتيح لوائح وأنظمة الجمعيات العمومية للأندية للأعضاء الذهبيين قرار حل مجلس إدارة النادي المنتخب، في الوقت الذي يحق لوزارة الرياضة فقط حل مجلس إدارات الأندية في حال ثبوت فساد مالي أو إداري أو مخالفات جسيمة، أو استقالة الرئيس أو نقص العدد المكون لمجلس الإدارة عن نصابه القانوني.

وستعقد الجمعية العمومية للأهلي حضوريا بتواجد مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين أما الأعضاء العاديين الذين يتجاوز عددهم 1000 عضوا فسيكون حضورهم عن بعد، في الوقت الذي سيتضمن جدول أعمال الجمعية حسب المصادر مناقشة التقارير المالية والفنية إلى جانب مناقشة الأمور الفنية للفريق التي أسهمت في سوء نتائج الفريق وهبوطه لدوري الأولى.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية إذا وافق عليها عدد من الأصوات يتجاوز 50% من إجمالي الأصوات الكلي، ويتم التصويت بأي وسيلة تثبت ذلك يدويا أو إلكترونيا وحال عدم وضوح احتساب الأصوات يتم التصويت عن طريق مناداة الحضور بالأسماء، ولا يجوز لعضو الجمعية حضور الاجتماعات والاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في موضوع القرار، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة النادي التصويت على الموضوعات ذات الصلة بأعمال مجلس الإدارة، وللهيئة حق إلغاء أي قرار صادر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفا للأنظمة، واللوائح والقرارات والتعليمات تحقيقاً للمصلحة العامة.

ووفقا لصحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن إدارة الأهلي تتجه لتجديد التعاقد مع المدير الفني روبرت سيبولدي، بسبب معرفته بقدرات اللاعبين واحتياجات الفريق الفنية.