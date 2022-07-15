10 ملايين جنيه إسترليني راتبا سنويا.. ناد سعودي يقدم عرضا للتعاقد مع لينغارد

قال الصحفي دافيد أورنيستن الذي يعمل في صحيقة ”ذا أتلتيك“ إن ناديا سعوديا قدم عرضا للتعاقد مع الإنجليزي جيسي لينغارد في السوق الصيفي الحالي.

ووفقا لأورنيستن فإن لينغارد سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله الأسبوع المقبل، وأوضح أن اللاعب لا يفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

نيوكاسل يقترب من ضم جيسي لينغارد ويستهدف 4 صفقات في يناير https://t.co/hOakioLDSy pic.twitter.com/WAvNZSwvSY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وأشار إلى أن لدى لينغارد عقدا يحصل من خلاله على راتب سنوي قدره 10 ملايين جنيه إسترليني.

وأكد أن اللاعب يملك ثلاثة عروض لكن أفضلها كان من ناد سعودي، دون أي يذكر اسم النادي.

وانتهى عقد لينغارد، البالغ من العمر 29 عاما، مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو الماضي وأكد النادي رحيل اللاعب.

وقبل أسابيع قالت صحيقة ”ذا أتلتيك“ إن ويستهام يونايتد فتح محادثات مع لينغارد بشأن احتمال العودة للنادي حيث أمضى النصف الثاني من موسم 2020/2021.

في غضون ذلك، كان إيفرتون يستكشف أيضًا إمكانية التعاقد مع الدولي الإنجليزي.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن لينغارد لعب 231 مباراة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد سجل فيها 35 هدفا وصنع 21، في حين سجل 4 أهداف وصنع 4 في 17 مباراة مع برايتون، وسجل 9 أهداف وصنع 5 في 16 مباراة مع ويستهام.

في حين لعب لينغارد 15 مباراة مع ديربي كاونتي سجل فيها هدفين وصنع هدفين، ولعب 13 مباراة مباراة مع برمنغهام سيتي سجل فيها 6 أهداف وصنع 3، علما أنه لعب 32 مباراة مع منتخب إنجلترا سجل فيها 6 أهداف.