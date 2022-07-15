رسميا.. استقالة أحمد بن راشد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي

أعلن أحمد بن راشد الراشد، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين السعودي اليوم الجمعة، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وكتب أحمد بن راشد الراشد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، والتي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديرًا للزملاء، فقد قدمت اعتذاري رسميًا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة مع نهاية الموسم، مع دعواتي للرئيس القادم بالتوفيق والنجاح“.

بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين @SPL

والتي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديرًا للزملاء،

فقد قدمت اعتذاري رسميًا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة مع نهاية الموسم

مع دعواتي للرئيس القادم بالتوفيق والنجاح — أحمد بن راشد الراشد (@ahmedalrashid) July 15, 2022

وأكد أحمد الراشد، أنه تقدم باعتذاره قبل نهاية الموسم المنصرم.

وكان الموسم المنقضي من الدوري السعودي في قمة الإثارة، حيث كان الاتحاد متصدرا بفارق كبير عن الهلال، قبل أن يعود الزعيم من بعيد ويتوج باللقب في الجولة الأخيرة.

واحتل الاتحاد المركز الثاني، في حين جاء النصر في المركز الثالث، والشباب في المركز الرابع.

موقف كريستيانو رونالدو من العرض السعودي الضخم https://t.co/H23L6B8hNH pic.twitter.com/5VU3VGT9Ko — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

ونال الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ 18 في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم، والعاشرة من موسم 2000/2001، والسابعة منذ بدء دوري المحترفين موسم 2008/2009.

وبدأ الدوري السعودي الموسم الماضي في أغسطس وانتهى في يونيو، وتأجل أكثر من مرة.

أندية كأس السوبر السعودي

وضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة، والتي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية.

وبحسب النظام الجديد للبطولة يشارك في كأس السوبر السعودي 4 فرق، هي: بطل الدوري السعودي ووصيفه وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، وفي حال تكرار فريق أو اثنين يلجأ لترتيب الدوري السعودي.

تعرف على النادي السعودي الذي يفاوض كريستيانو رونالدو https://t.co/S0tYJGOAQO pic.twitter.com/fh6CjKQK2u — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

وتوج الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال في النهائي، وضمن الثنائي مشاركتهما في كأس السوبر السعودي في النسخة القادمة.

ولأن الهلال ضمن المركز الأول، فصاحب المركز الثالث في الدوري السعودي سيشارك في كأس السوبر.

وضمن النصر السعودي البطاقة الأخيرة بعدما ضمن إنهاء الدوري السعودي في المركز الثالث.

وبحسب النظام الجديد للبطولة، فإن قرعة نصف النهائي ستجرى بين الأندية الأربعة بشكل مفتوح بعدما تكرر الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمركزين الأول والثاني في الدوري السعودي.

بينما تقتضي قوانين المسابقة في حال عدم تكرار أحد الأندية في المراكز المؤهلة الأصلية لكأس السوبر السعودي بمواجهة بطل الدوري السعودي لوصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواجهة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لوصيف بطل الدوري.