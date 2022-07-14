إصابة خالد البلطان رئيس نادي الشباب بفيروس كورونا

أصيب خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الصحفي أحمد العجلان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ألف سلامة وطهور لرئيس الشباب الأستاذ خالد البلطان الذي يتعرض لوعكة صحية بإصابته بفايروس كورونا.. سلامتك أبو الوليد“.

خالد البلطان رئيس نادي #الشباب بعد تعادله أمام #الأهلي وهبوط منافسه إلى الدرجة الأولى: "أنا دفنت مقولة الأربعة الكبار التي كرّسها الإعلام لأكثر من 50 عام". #الاهلي_الشباب #الهلال_الفيَصلي — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

وخالد البلطان رجل أعمال وشخصية رياضية سعودية، حقق الكثير من الإنجازات والبطولات مع الشباب السعودي، وتولى رئاسة النادي للمرة الأولى في 2005 حتى 2014.

ثم عاد لرئاسة الشباب مجددا في 2018.

بعد تصريحات خالد البلطان.. تركي العجمة: الأهلي سيبقى رابع الكبار و"هذه أشياء" لا تشترى بفلوس https://t.co/T8c0mP1pFD pic.twitter.com/ouGvemiwNv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 28, 2022

والموسم الماضي احتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة من 30 مباراة، خلف الهلال والاتحاد والنصر.