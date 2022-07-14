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رياضة

إصابة خالد البلطان رئيس نادي الشباب بفيروس كورونا
تاريخ النشر: 14 يوليو 2022 21:54 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 22:10 GMT

إصابة خالد البلطان رئيس نادي الشباب بفيروس كورونا

أصيب خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي بفيروس كورونا المستجد. وكتب الصحفي أحمد العجلان عبر حسابه في موقع "تويتر": "ألف سلامة وطهور لرئيس الشباب الأستاذ خالد

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أصيب خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الصحفي أحمد العجلان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ألف سلامة وطهور لرئيس الشباب الأستاذ خالد البلطان الذي يتعرض لوعكة صحية بإصابته بفايروس كورونا.. سلامتك أبو الوليد“.

وخالد البلطان رجل أعمال وشخصية رياضية سعودية، حقق الكثير من الإنجازات والبطولات مع الشباب السعودي، وتولى رئاسة النادي للمرة الأولى في 2005 حتى 2014.

ثم عاد لرئاسة الشباب مجددا في 2018.

والموسم الماضي احتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة من 30 مباراة، خلف الهلال والاتحاد والنصر.

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