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رياضة

خوان بيتزي يطالب الوصل بالتعاقد مع بيتي مارتينيز من نادي النصر
تاريخ النشر: 14 يوليو 2022 21:10 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 22:15 GMT

خوان بيتزي يطالب الوصل بالتعاقد مع بيتي مارتينيز من نادي النصر

قالت شبكة "tycsports" الأرجنتينية إن المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني للوصل الإماراتي يريد التعاقد مع مواطنه بيتي مارتينيز من النصر السعودي هذا

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت شبكة ”tycsports“ الأرجنتينية إن المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني للوصل الإماراتي يريد التعاقد مع مواطنه بيتي مارتينيز من النصر السعودي هذا الصيف.

ويلعب بيتي مارتينيز مع النصر منذ عام 2020، وبحسب الشبكة فإن بيتزي طلب من إدارة الوصل التعاقد مع بيتي مارتينيز بشكل حصري.

وأوضحت أن الصفقة لن تكون سهلة على النادي الإماراتي، حيث إن المشكلة الرئيسية هي راتب اللاعب الذي يكسب مع العالمي مبلغًا من المال قد لا يستطيع الوصل توفيره.

وانتقل بيتي مارتينيز البالغ من العمر 29 عاما من أتلانتا يونايتد إلى النصر في صيف 2020 بعقد يمتد لأربع سنوات.

لكن اللاعب الأرجنتيني لم يقدم الكثير مع النصر وتعرض لعدة إصابات وغاب عدة أشهر، وبالمجمل لعب مع النصر 49 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 10.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنقضي خلف الهلال البطل والاتحاد الوصيف، وضمن النصر المشاركة في كأس السوبر السعودي.

في المقابل، احتل الوصل المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وحصد 36 نقطة من 26 مباراة، وودع من نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي ومن ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية.

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