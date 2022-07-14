تعرف على النادي السعودي الذي يفاوض كريستيانو رونالدو

ذكر موقع ”sport.tvp“ أن نادي النصر السعودي هو من عرض على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغا خياليا لضمه في عقد لمدة سنتين سيكلف في المجموع 300 مليون يورو.

وبحسب الموقع فقد تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرضا من أحد الأندية في المملكة العربية السعودية والنادي هو النصر القوة الثالثة في الموسم السابق في الدوري السعودي والذي تعاقد مؤخرا مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا ويملك في صفوفه الكاميروني فيسنت أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

أزمة رحيل.. هل فشلت خطة كريستيانو رونالدو بشأن الرحيل عن مانشستر يونايتد؟ https://t.co/XIGWslpIfJ pic.twitter.com/A1REfhqlVZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

وكانت وسائل إعلام برتغالية قد أكدت أن عرضا سعوديا قدم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه مقابل 300 مليون يورو تتوزع على الشكل التالي: 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد و125 مليون يورو راتب سنوي ومدة العقد سنتين ما يعني حصول النجم البرتغالي على 250 مليون يورو فيما يحصل وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز على 20 مليون يورو.

وأكدت مواقع إعلامية برتغالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض العرض السعودي مفضلا البقاء في أوروبا حيث يواجه ممثلوه مشكلة إقناع فريق كبير بخدماته.

وبحسب تقارير إعلامية أوروبية رفضت أندية بايرن ميونخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان ضمه فيما يفضل تشيلسي التركيز على جلب مدافعين ولم يتبق أمام النجم البرتغالي سوى العودة لبلده للعب في فريقه الأم سبورتينغ لشبونة أو بورتو أو العودة لإيطاليا من بوابة نابولي.

موقف كريستيانو رونالدو من العرض السعودي الضخم https://t.co/H23L6B8hNH pic.twitter.com/5VU3VGT9Ko — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 14, 2022

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا في مانشستر يونايتد الموسم الجديد مع قرار تشيلسي عدم التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي مينديز عرض موكله رونالدو، غير السعيد، والبالغ من العمر 37 عامًا، على تود بويلي المالك الجديد لتشيلسي، لكن نادي المتأهلين البلوز قرر عدم التعاقد مع اللاعب مع سعيه لبناء فريق جديد.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو، الذي ترك يوفنتوس، العام الماضي، خياراته للبقاء في أوروبا تنفد، حيث رفضت معظم الأندية الكبرى فرصة التعاقد معه.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس، ويمتد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، لكن الفريق سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم الجديد وليس في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسما وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد.