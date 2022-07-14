سبب مغادرة نورالدين البحار معسكر منتخب مصر للشباب وحقيقة مفاوضات الأهلي سرا

غادر نور الدين البحار، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، معسكر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما قبل خوض بطولة كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء المقبل.

وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول غضب نادي الاتحاد السعودي من مفاوضات سرية دارت من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري واللاعب نورالدين البحار في معسكر منتخب الشباب.

في كوارث بتحصل في منتخب الشباب. اللي بيستعد للبطولة العربية واللي مديرة الفني محمود جاير بقي معسكر لمديريين التعاقدات لتوقيع اللعيبة لاندية كبيرة وفي لعيبة محترفين كتير بيوقعوا لاندية كبيرة — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) July 14, 2022

وخرجت أنباء حول محاولات أمير توفيق الحصول على توقيع لاعب الاتحاد سرا، وهو ما دفع البحار للشكوى لإدارة ناديه ومغادرة معسكر منتخب الشباب.

وكتب المذيع مهيب عبدالهادي عبر ”تويتر“: ”هناك كوارث تحدث في منتخب الشباب الذي يستعد للبطولة العربية ومديره الفني محمود جابر.. المعسكر تحول لفرصة لمديري التعاقدات لتوقيع اللعيبة لأندية كبيرة وهناك لاعبون محترفون وقعوا لأندية كبرى“.

ورفض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي التعليق على هذه الأنباء مؤكداً لشبكة ”إرم نيوز“ أنه لن يخرج لنفي أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على هذه الأنباء، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وأشار جابر لشبكة ”إرم نيوز“ إلى أن اللاعب حضر بالفعل إلى معسكر منتخب الشباب وخاض التدريبات، ولكنه عقد جلسة معه وطلب السفر إلى إنجلترا لحضور مناسبة عائلية هناك وتم السماح له بالحصول على جواز سفره.

وأوضح أن اللاعب سيلحق ببعثة منتخب مصر للشباب في السعودية لخوض بطولة كأس العرب هناك.

وأكد أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب لم يسمح على الإطلاق بحضور أي مسؤولين للتعاقدات سواء من الأهلي أو غيره، موضحا أن هناك مباريات ودية خاضها المنتخب ربما حضرها بعض الكشافين وهو أمر يحدث في كل دول العالم.

وأتم جابر قائلا: ”هذه الشائعات لا محل لها من الإعراب والمنتخب بحاجة للمساندة قبل خوض كأس العرب“.

وحصلت ”شبكة ”إرم نيوز“ على صورة من تذكرة سفر اللاعب إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، وليس للسعودية كما تردد بعد استدعاء ناديه.