لم يتضمن حجب الثقة عن ماجد النفيعي.. جدل حول جدول أعمال الجمعية للنادي الأهلي السعودي

فجر رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة السعودي لشؤون الإعلام والاتصال مفاجأة بالتأكيد على أن الجمعية العمومية الطارئة للنادي الأهلي السعودي لا تتضمن بند إعفاء مجلس الإدارة.

وأعلن النادي الأهلي‬ السعودي عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو الجاري، بناء على موافقة وزارة الرياضة.

بل طلبوا حل مجلس الادارة فرادى وجماعات ولكن الفكرة مرفوضة من قبلكم pic.twitter.com/imlWcA9nMp — سامي القرشي (@samialqorashi) July 13, 2022

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه: ”بناء على موافقة وزارة الرياضة يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك مساء يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري“.

وأضاف: ”سيعلن النادي عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد“.

وتصور مشجعو النادي الأهلي السعودي أن الجمعية العمومية ستكون فرصة مثالية لحجب الثقة عن مجلس إدارة ماجد النفيعي بعد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وقال السلمي لقناة العربية: ”لا يحق لوزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية إلا حال ثبوت مخالفة مالية أو إدارية.. وجمعية الأهلي العمومية هي من اختارت مجلس الإدارة الحالي“.

وتابع: ”الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تتضمن طلب حجب الثقة عن مجلس الإدارة“.

ورد الإعلامي السعودي سامي القرشي على الأمر: ”بل طلبوا حل مجلس الإدارة فرادى وجماعات ولكن الفكرة مرفوضة من قبلكم ـ في إشارة إلى وزارة الرياضة“.

الدكتور رجاء الله

هذا خطاب تم ارساله اليكم قبل ساعة وفيه طلب باضافة حجب الثقة عن الادارة

نرجو التعامل مع الخطاب بشكل سريع كما فعلتم مع تحويل الجمعية عن بعد الى حضوري في اقل من ساعة

علما انه يفصلنا عن الجمعية ١١ يوم @r_als0lami pic.twitter.com/H97SzEviVN — سامي القرشي (@samialqorashi) July 13, 2022

ونشر القرشي خطابا آخر موجها إلى وزارة الرياضة السعودية يطلب إضافة بند حجب الثقة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قبل 11 يوم فقط من عقدها.

وغرد القرشي: ”الدكتور رجاء الله، هذا خطاب تم إرساله إليكم قبل ساعة وفيه طلب بإضافة حجب الثقة عن الإدارة ـ نرجو التعامل مع الخطاب بشكل سريع كما فعلتم مع تحويل الجمعية عن بعد إلى حضوري في أقل من ساعة، علما أنه يفصلنا عن الجمعية ١١ يومًا“.

الجمعية خلف كل المصايب فهل ننتظر منها مصيبة اخرى القادم سيكون امتداد لـ( الثالث) وكل شيء بثمنه..! — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) July 13, 2022

وغرد الإعلامي المنتمي للنادي الأهلي أحمد الشمراني: ”الجمعية خلف كل المصايب فهل ننتظر منها مصيبة أخرى القادم سيكون امتداد لـ(الثالث) وكل شيء بثمنه..!“.

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي التي يهبط فيها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي رئيس النادي بمنصبه.

وتطالب جماهير النادي الأهلي بتدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنقاذ النادي.