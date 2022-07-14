سعودي ونجله

سمول كابتشينو

موقف محرج

من يستقبل بايدن ؟

مشاجرة المنارمول

ماتيوس ناسيمينتو

احتجاجات مصر

رونالدو والسعودية
أظهر المزيد

رياضة

لم يتضمن حجب الثقة عن ماجد النفيعي.. جدل حول جدول أعمال الجمعية للنادي الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 14 يوليو 2022 13:45 GMT
تاريخ التحديث: 14 يوليو 2022 14:35 GMT

لم يتضمن حجب الثقة عن ماجد النفيعي.. جدل حول جدول أعمال الجمعية للنادي الأهلي السعودي

وتطالب جماهير النادي الأهلي بتدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنقاذ النادي.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

فجر رجاء الله السلمي، مساعد وزير الرياضة السعودي لشؤون الإعلام والاتصال مفاجأة بالتأكيد على أن الجمعية العمومية الطارئة للنادي الأهلي السعودي لا تتضمن بند إعفاء مجلس الإدارة.

وأعلن النادي الأهلي‬ السعودي عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو الجاري، بناء على موافقة وزارة الرياضة.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه: ”بناء على موافقة وزارة الرياضة يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك مساء يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري“.

وأضاف: ”سيعلن النادي عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد“.

وتصور مشجعو النادي الأهلي السعودي أن الجمعية العمومية ستكون فرصة مثالية لحجب الثقة عن مجلس إدارة ماجد النفيعي بعد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

وقال السلمي لقناة العربية: ”لا يحق لوزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية إلا حال ثبوت مخالفة مالية أو إدارية.. وجمعية الأهلي العمومية هي من اختارت مجلس الإدارة الحالي“.
وتابع: ”الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تتضمن طلب حجب الثقة عن مجلس الإدارة“.

ورد الإعلامي السعودي سامي القرشي على الأمر: ”بل طلبوا حل مجلس الإدارة فرادى وجماعات ولكن الفكرة مرفوضة من قبلكم ـ في إشارة إلى وزارة الرياضة“.

ونشر القرشي خطابا آخر موجها إلى وزارة الرياضة السعودية يطلب إضافة بند حجب الثقة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قبل 11 يوم فقط من عقدها.

وغرد القرشي: ”الدكتور رجاء الله، هذا خطاب تم إرساله إليكم قبل ساعة وفيه طلب بإضافة حجب الثقة عن الإدارة ـ نرجو التعامل مع الخطاب بشكل سريع كما فعلتم مع تحويل الجمعية عن بعد إلى حضوري في أقل من ساعة، علما أنه يفصلنا عن الجمعية ١١ يومًا“.

وغرد الإعلامي المنتمي للنادي الأهلي أحمد الشمراني: ”الجمعية خلف كل المصايب فهل ننتظر منها مصيبة أخرى القادم سيكون امتداد لـ(الثالث) وكل شيء بثمنه..!“.

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي التي يهبط فيها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي رئيس النادي بمنصبه.

وتطالب جماهير النادي الأهلي بتدخل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنقاذ النادي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play