موقف كريستيانو رونالدو من العرض السعودي الضخم

قال موقع شبكة “ CNN “ في نسخته البرتغالية إن ناديا سعوديا قدم عرضا لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد في صفقة الفريق السعودي نحو 300 مليون يورو.

وحسب cnn فالعرض السعودي يتضمن 30 مليون يورو قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد، وراتبا سنويا يبلغ 125 مليون يورو لرونالدو في السنة، و250 مليون يورو مقابل سنتين وهما مدة العقد، و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله (البرتغالي خورخي مينديز).

وأكد الموقع أن النادي السعودي مستعد لدفع مبلغ كبير مقابل لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه في صفقة ستكون مدوية إن حدثت.

وعبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا واكتفائه بالمشاركة في الدوري الأوروبي، لكن النادي الإنجليزي يرفض رحيله وعبر الهولندي إيريك تينن هاغ المدرب الجديد للفريق عن تخطيط الفريق للموسم المقبل بوجود النجم البرتغالي.

ولم يسافر كريستيانو رونالدو برفقة الفريق في الجولة الإعدادية التي قادته لتايلاند ثم أستراليا، مفضلا البقاء في لشبونة البرتغالية لأسباب عائلية.

وذكرت تقارير إعلامية أن كريستيانو رونالدو عرض على باريس سان جيرمان وبرشلونة لكنه تلقى الرفض كما أغلق ريال مدريد الباب أمامه في العودة للفريق وعبر بايرن ميونخ عن عدم اهتمامه بضم اللاعب.

وتبقى أندية نابولي وسبورتينغ لشبونة فريقه الأم وتشيلسي هي الفرق المهتمة بضم اللاعب في الفترة الحالية.

موقف رونالدو

العرض السعودي بعيد تماما عن رغبة النجم البرتغالي في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا وخارج أوروبا بأكملها.

ومن غير المرجح أن يناقش كريستيانو رونالدو فكرة اللعب في السعودية في ظل رغبته في الخروج من مانشستر يونايتد نحو مستوى أعلى من المنافسة بخلاف رفض رونالدو نفسه عرضا سابقا من السعودية للعمل كسفير سياحي هناك.

ورفض كريستيانو رونالدو من قبل فكرة الانتقال إلى الدوريات الخليجية أو الصين حينما صرّح ”إذا كنت تتحدث عن الأموال سأنتقل للعب في قطر، لكن الأمر يتعلق بالشغف“.