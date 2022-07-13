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رياضة

عرض خرافي من نادٍ سعودي لكريستيانو رونالدو
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 21:33 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 21:45 GMT

عرض خرافي من نادٍ سعودي لكريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن قيام نادٍ سعودي بتقديم عرض خرافي لاستقدام كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد، دون الكشف عن هوية النادي. ونشرت شبكة "سي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن قيام نادٍ سعودي بتقديم عرض خرافي لاستقدام كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد، دون الكشف عن هوية النادي.

ونشرت شبكة ”سي إن إن“ البرتغالية تقريرًا قالت فيه إن كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا من نادٍ سعودي مقابل 300 مليون يورو.

ولم تنشر شبكة ”سي إن إن“ اسم النادي السعودي، ولكنها أكدت أن النادي السعودي سيدفع ما يقرب من 300 مليون يورو على مدار موسمين للاعب، ووكيله، ونادي مانشستر يونايتد.

وبالنسبة لتفاصيل الصفقة، فإنه من المنتظر أن يحصل رونالدو على 125 مليون يورو كراتب سنوي لمدة موسمين، وهو ما يعني 250 مليون يورو في سنتين.

كما سيحصل وكيل أعماله خورخي مينديز على عمولة تقترب من 20 مليون يورو، لتصبح إجمال الصفقة 300 مليون يورو.

يذكر أن رونالدو كان طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد؛ وذلك بعد فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث لا يريد الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا الغياب عن بطولته المُفضلة.

كريستيانو رونالدو ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد، في صيف العام المقبل 2023، والنادي الإنجليزي لم يبد موافقته على الرحيل حتى الآن، ولكن رونالدو سيضغط من أجل الرحيل عن يونايتد.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي غونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا بدلًا منه.

وشارك رونالدو 19 موسمًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسمًا وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد، حيث إن مانشستر يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس، الصيف الماضي، مقابل 15 مليون يورو بعقد ينتهي في يونيو 2023، لكن الشكوك تحيط حول وفاء رونالدو بالعقد في ظل عدم مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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