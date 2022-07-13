عرض خرافي من نادٍ سعودي لكريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية برتغالية عن قيام نادٍ سعودي بتقديم عرض خرافي لاستقدام كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد، دون الكشف عن هوية النادي.

ونشرت شبكة ”سي إن إن“ البرتغالية تقريرًا قالت فيه إن كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا من نادٍ سعودي مقابل 300 مليون يورو.

◀️ بحسب CNN البرتغالية : نادي سعودي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 300 مليون يورو 🔴 30 مليون يورو قيمة الصفقة. 🔴 125 مليون يورو راتب سنوي لـ مدة موسمين. 🔴 20 مليون يورو لـ وكيل أعماله خورخي مينديز. pic.twitter.com/WpDUSAx14N — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2022

ولم تنشر شبكة ”سي إن إن“ اسم النادي السعودي، ولكنها أكدت أن النادي السعودي سيدفع ما يقرب من 300 مليون يورو على مدار موسمين للاعب، ووكيله، ونادي مانشستر يونايتد.

وبالنسبة لتفاصيل الصفقة، فإنه من المنتظر أن يحصل رونالدو على 125 مليون يورو كراتب سنوي لمدة موسمين، وهو ما يعني 250 مليون يورو في سنتين.

كما سيحصل وكيل أعماله خورخي مينديز على عمولة تقترب من 20 مليون يورو، لتصبح إجمال الصفقة 300 مليون يورو.

برأيك ما هو النادي السعودي القادر على التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو؟ pic.twitter.com/iDUUn5SDnT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2022

يذكر أن رونالدو كان طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد؛ وذلك بعد فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث لا يريد الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا الغياب عن بطولته المُفضلة.

كريستيانو رونالدو ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد، في صيف العام المقبل 2023، والنادي الإنجليزي لم يبد موافقته على الرحيل حتى الآن، ولكن رونالدو سيضغط من أجل الرحيل عن يونايتد.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي غونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربًا مؤقتًا بدلًا منه.

وشارك رونالدو 19 موسمًا متتاليًا في دوري أبطال أوروبا، ويريد أن يصل إلى 20 موسمًا وهو أمر لا يمكن أن يحدث حال بقائه في أولد ترافورد، حيث إن مانشستر يونايتد سيشارك في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلاله المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس، الصيف الماضي، مقابل 15 مليون يورو بعقد ينتهي في يونيو 2023، لكن الشكوك تحيط حول وفاء رونالدو بالعقد في ظل عدم مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.