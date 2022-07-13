تقرير: مسلي آل معمر يدخل في مفاوضات جادة مع أليكسيس سانشيز للانضمام إلى النصر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إمكانية عقد نادي النصر السعودي لصفقة مدوية في الميركاتو الصيفي الحالي، بطلها التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان.

وينتهي تعاقد سانشيز (33 عامًا) مع إنتر، في 2023، لكن وصيف الدوري الإيطالي، يرغب في التخلص منه هذا الصيف، على أمل ضم الأرجنتيني باولو ديبالا.

ونشرت موقع ”إنتر نيوز“ القريب من إدارة إنتر ميلان تقريرًا قال فيه إن مسؤولي النصر السعودي يعتزمون إقناع سانشيز باللعب للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر قد تولّى بالفعل مهمة التعامل مع اللاعب.

ولم يكشف التقرير عن المزيد من التفاصيل، أو قرار اللاعب، إلا أنه أكد أن رئيس النصر بدأ بالفعل محادثات جدية مع سانشيز.

وانضم سانشيز إلى إنتر، في العام 2019، لكنه يشارك قليلًا في المباريات، حيث خاض 14 مباراة هذا الموسم، لكنه شارك من البداية في مباراتين فقط، وسجل هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة، وغاب عن 5 مباريات بسبب مشاكل عضلية.

وبحسب صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“، فإن سانشيز يتقاضى راتبًا قيمته 7 ملايين يورو في الموسم، وليس على استعداد لقبول فكرة الذهاب إلى بطولة متوسطة المستوى، خاصة مع اعتقاده أن بإمكانه اللعب في أعلى المستويات.

وأضافت أن اللاعب رفض العديد من العروض، لأنه لم يعرض عليه مثلما يتقاضى في إنتر ميلان، مشيرة إلى أنه إذا أراد إنتر التخلص من سانشيز هذا الصيف، يجب منحه تعويض فسخ عقده مع النادي.

وارتبط اسم سانشيز مؤخرًا بالانتقال لصفوف فلامنجو البرازيلي، والذي اقترب من إتمام التعاقد مع مواطنه وزميله أرتورو فيدال.