فلامينغو وساو باولو البرازيليان مهتمان بميشائيل ديلغادو لاعب الهلال

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن ناديي فلامينجو وساو باولو البرازيليين مهتمان بالبرازيلي ميشائيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي.

ووفقا لموقع ”somosfanaticos“ فإن العملاقين البرازيليين يرغبان فى ضم ديلغادو، بعد تصريحه مؤخرا، بأنه غير سعيد مع الهلال ورغبته بالعودة للبرازيل.

وقال الموقع إنه سيكون من الضروري دفع مبلغ حوالي 8.5 مليون دولار، لشراء اللاعب، حتى يستطيع ديلغادو الخروج من الهلال.

وكان اللاعب البرازيلي تحدث في مقابلة مع ”كانال دو ألي أوليفيرا“ على موقع يوتيوب عن مدى حزنه وهو بعيد عن موطنه وحنينه وشوقه للعودة وأنه غير سعيد داخل صفوف الهلال.

ورفض نادي الهلال في وقت سابق العرض المقدم من بوتافوغو البرازيلي لانضمام ميشائيل ديلغادو للفريق خلال الموسم الجديد.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، إلى نادي الهلال بعقد يمتد لمدة 3سنوات، ويجيد مشيل اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر.

ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وساهم فى 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10 أخرى.

وتوج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، السودا أمريكانا موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.