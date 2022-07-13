محمد أبو جبل يطلب فسخ عقده مع الزمالك لحل أزمته مع نادي النصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن آخر التطورات الخاصة بأزمة محمد أبو جبل، حارس الزمالك، مع إدارة ناديه، وأيضا مع النصر السعودي، حيث تردد أن اللاعب اتفق على الانتقال للأخير، قبل الإعلان عن تعاقد ”العالمي“ مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وقال أحمد شوبير خلال حديثه ببرنامجه في قناة ”أون تايم سبورتس“: ”محمد أبو جبل طلب فسخ التعاقد مع نادي الزمالك لأنه عنده ورقة تعاقد مع النصر فمحتاج يذهب إلى السعودية من أجل اللعب بهذه الورقة أو يحصل على أموال ويحل أزمته مع إدارة الأخير، هو كان تعاقد معهم بعد بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، لذلك هو لا يريد الانتظار حتى نهاية أغسطس، ولكن مسؤولي الزمالك رفضوا وقالوا له أنت مكمل معانا بشكل طبيعي حتى الـ30 من أغسطس، رغم أنه لن يكمل مسيرته مع الفريق“.

وأوضح شوبير ”أبوجبل كان وقع على عقود انضمامه لنادي النصر السعودي، فيرغب في السفر للسعودية في الوقت الحالي وعدم الانتظار لنهاية الموسم الكروي، للضغط على إدارة النصر لتفعيل عقده أو يحصل على مقابل مالي، وذلك بعد أن تعاقد النادي السعودي مع الحارس الكولومبي أوسبينا“.

فيما كشفت وسائل إعلام مصرية، أن مسؤولي الزمالك، هددوا أبو جبل باللجوء إلى ”فيفا“، في حال رحيل اللاعب في هذه الفترة، وبخاصة أن عقده ممتد إلى حين انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الـ31 من أغسطس المقبل.

وكان مصطفى أبو جبل، شقيق حارس منتخب مصر محمد أبو جبل، نشر مقطع فيديو لشقيقه على تويتر، وعلق عليه ”لكل حادث حديث، يقال جبل مصر“.

لكل حدث حديث يقال جبل مصر 👌@mohmedabogabal pic.twitter.com/j25wWDrTTL — mostafa abo gabal (@moabogabal) July 13, 2022

وحقق الزمالك فوزا مهما على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بها المسابقة.

وتعاقد النصر السعودي مع الحارس ديفيد أوسبينا بشكل رسمي بعد نهاية عقده مع نابولي الإيطالي.

الكولومبي صاحب الـ33 عامًا كان انضم للنادي الإيطالي في صيف 2018 على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي، قبل أن يتم شراؤه نهائيا في صيف 2019.

خلال الموسم المنقضي، شارك الكولومبي في 33 مباراة مع نابولي في مختلف البطولات، استقبل خلالها 28 هدفا، وخرج بشباك نظيفة من 13 مباراة.

وخاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.