عبدالله المالكي: عمر السومة أصبح عالة على الأهلي.. وأساء للكيان (فيديو)

وجه الناقد الرياضي عبدالله المالكي، هجوما كبيرا ضد السوري عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي، متهما إياه بأنه تسبب في العديد من المشكلات للراقي قادته للهبوط لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وقال المالكي في تصريحاته لبرنامج ”الحصاد الرياضي“: ”المفروض إدارة الأهلي لا تمنع أي لاعب من الخروج لا يريد أن يشارك مع الفريق سواء في دوري يلو أو بقي الفريق في دوري المحترفين، الرغبة دائما هي الأساس والأهم من أي أمر آخر، ولو كنت رئيسا للأهلي ما منعت لاعبا لا يريد التواجد من الرحيل“.

وأضاف ”ما زلت أتمنى أن يطلع الاتحاد السعودي لكرة القدم بمسؤوليته بتحقيق عدالة المنافسة ويوقف الهبوط في هذا الموسم، بإبقاء الأهلي والفيصلي على الأقل لأنهما تضررا من عدالة المنافسة وتحدثنا عن هذه النقاط كثيرا، وطالما هي قضية عادلة فما زال الأمل موجودا“.

وشدد ”عمر السومة كان يجب أن يخرج من الأهلي قبل هذا الوقت، أصبح عالة على الأهلي، من أكثر من موسم لا يقدم شيئا هو رقم زائد في الأهلي، الفريق عندما ينزل للملعب والسومة موجود فالفريق يكون بعشرة لاعبين، فهو وصل لسن لا يساعده على الاستمرار ويعيش في آخر مواسمه“.

عبدالله المالكي – الدمام :

"عمر السومة" عالة على الأهلي ..

الحصاد الرياضي …@almalki3333 pic.twitter.com/K5pVaA3Iqm — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 12, 2022

وتابع ”السومة كان يعاني من خلع في القدم وكان يستطيع التسجيل من الكرات الثابتة بشكل قوي وقام بعلاج هذه المشكلة وفقد حساسيته تجاه المرمى فقلت أهدافه بشكل كبير جدا، إذا خروجه من الأهلي سيكون أمرا جيدا لصالح الراقي، لإيجاد لاعب في هذا المكان يفيده، والسومة كان سببا في خروج لاعبين ومدربين وكان الفتى المدلل للكثير من الإدارات ولم يقدم شيئا وأساء لكثير من اللاعبين والمدربين وللكيان في فترات سابقة بمشكلات كثيرة منها محاولة الاعتداء على مدرب وإلقاء شعار النادي، وتحدثت منذ أول يوم خروجه عن النص عندما ألقى بقميص الفريق ولكن هوجمت وقتها ودافعوا عن السومة باستماتة، وقلت ما يسببه من مشاكل بين اللاعبين بما يريده من تميز كانت الإدارات تدعم هذا التميز لدرجة أنه كان الوحيد الذي يسافر على الدرجة الأولى والباقون يسافرون على الدرجة السياحية خلال الرحلات العلاجية وثمة لاعبون اعترضوا على هذا الأمر“.

والسومة البالغ من العمر 33 عاما، انضم إلى الأهلي، في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي.

ومنذ الانضمام إلى الراقي، قبل 8 سنوات من الآن، سجل النجم السوري، 193 هدفًا وصنع 22، خلال 242 مباراة رسمية، حيث أصبح الهداف التاريخي للفريق، في دوري المحترفين وأبطال آسيا.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة، عن رحيل السومة، خاصة بعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وأكدت هذه التقارير، أن السبب الوحيد الذي يعرقل رحيله هو راتبه المتأخر والذي يبلغ 12 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أن اللاعب يرغب في الحصول على كامل مستحقاته ومن ثم يقرر مستقبله مع الأهلي.

وخلال موسم 2022، شارك السومة في 24 مباراة بالدروي السعودي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 ولعب مباراتين في كأس الملك سجل خلالهما هدفاً وصنع مثله، وإجمالا هذا الموسم فقد لعب عمر 26 مباراة بمختلف المسابقات سجل 11 هدفاً وصنع 4 أهداف.