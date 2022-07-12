نادي الهلال السعودي يرفض جميع العروض المقدمة لماتيوس بيريرا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي تتمسك ببقاء البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق، خلال الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الثلاثاء، فإن إدارة الهلال رفضت رحيل بيريرا حتى نهاية عقده مع الفريق في 2026، في ظل العروض العديدة المقدمة لشراء عقد اللاعب البرازيلي.

وذكرت تقارير سابقة أن نادي بوتافوغو البرازيلي يجد صعوبة بالغة في ضم بيريرا، بسبب رفض الهلال التفريط في خدماته، فقد حاول النادي البرازيلي استعارة اللاعب مع خيار الشراء، لكن الهلال لا يسهل خروج ماتيوس.

وانضم بيريرا للهلال في صيف 2021، وسط اهتمام كبير من الأندية الإنجليزية للحصول على اللاعب قادما من وست بروميتش ألبيون، بصفقة قدرت بحوالي 18 مليون يورو.

ولعب بيريرا برفقة الهلال 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 15 هدفا.

يلعب بيريرا صاحب الـ26 عاما، في مركز الوسط الهجومي، ولعب سابقا لنادي سبورتينغ لشبونة في 2010، وخلال تواجده مع النادي البرتغالي أعير لعدة أندية مثل تشافيس، نورنبرغ، ووست بروميتش ألبيون.

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وحقق اللاعب البرازيلي مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وكأس السوبر السعودي 2022، ومؤخرا دوري كأس المحترفين 2022.

وتوج الهلال، هذا الموسم بلقب دوري كأس المحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والبطولة الـ65 في تاريخه في تاريخه، على حساب الاتحاد في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي.

وحدد نادي الهلال مدينة برمنغهام الإنجليزية، مقرًا لمعسكر الفريق الإعدادي والتحضيري، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل، كما قرر إجراء 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد.

وكانت إدارة النادي السعودي قد منحت لاعبي الفريق 25 يومًا إجازة سنوية تنتهي في 23 يوليو الجاري.

الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ25 من أغسطس المقبل دون الأهلي الذي لم ينجح في تفادي المصير الصعب وهبط إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).