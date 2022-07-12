منار شاهين: أساءتني صورة سالم الدوسري مع تمثال محمد صلاح.. يستحق أفضل من ذلك (فيديو)

أعرب الناقد الرياضي منار شاهين، عن استيائه من سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، بسبب نشره صورة مؤخرا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بجوار تمثال للشمع للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان سالم قد نشره الصورة عبر حساباته خلال قضائه إجازة في لندن، وتواجده بمتحف مدام توسو للشمع الشهير، والذي يضم تماثيل لأبرز نجوم العالم سواء في الفن أو الرياضة.

ولكن منار شاهين شاهين وجه انتقادا لسالم الدوسري، عبر برنامج ”الحصاد الرياضي“، يوم الثلاثاء، قائلا: ”أسائتني نوعا ما صورة للكابتن سالم الدوسري مع تثمال الشمع للكابتن المصري العربي محمد صلاح“.

وأضاف: ”أعتقد يا سالم أنت لا تقل نجومية عن محمد صلاح، أتمنى ما أراك تصل لهذه المرحلة تتصور مع لاعب المستويات متقاربة والنجومية والوضع الفني، وتستحق أفضل من ذلك، وأنت أفضل لاعب في آسيا والدوري السعودي وبطل آسيا لمرتين وشاركت مع ناديك في كأس العالم للأندية، قيمتك الفنية كبيرة وتأكد أنك كبير في أعيننا بشكل دائم“.

منار شاهين – جدة :

أساءتني صورة "سالم الدوسري" مع تمثال "محمد صلاح" .. سالم لا يقل نجومية عن محمد صلاح !!

الحصاد الرياضي …@AlShahenoo pic.twitter.com/oYO0onXLhz — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 12, 2022

وكان الدوسري توج مع الهلال بنسخة الدوري السعودي للمحترفين الأكثر إثارة على الإطلاق، للمرة الثالثة على التوالي، بعد صراع مع الاتحاد حتى الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي.

وكان النادي الهلال قد جعل سالم الدوسري أغلى لاعب سعودي في التاريخ، عندما جدد عقده في ديسمبر الماضي، مقابل حصوله على مبلغ 13 مليون ريال سنويًا.

وحدد نادي الهلال مدينة برمنغهام الإنجليزية، مقرًا لمعسكر الفريق الإعدادي والتحضيري، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل، كما قرر إجراء 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد.

وكانت إدارة النادي السعودي قد منحت لاعبي الفريق 25 يومًا إجازة سنوية تنتهي في 23 يوليو الجاري.

الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ25 من أغسطس المقبل دون الأهلي الذي لم ينجح في تفادي المصير الصعب وهبط إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).