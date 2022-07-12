عبدالعزيز المريسل يشن هجوما على سعود الصرامي.. ويوجه رسالة لحمدالله: تمنيت لو قابلتك في الحج

شن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل هجوما حادا على سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي؛ بسبب فيديو للأخير يهاجم فيه أحد الإعلاميين، لم يذكر اسمه، ويصفه بأنه وراء تسريبات لمفاوضات سابقة بين إدارتي النصر والاتحاد بشأن ضم فهد المولد وفواز القرني.

وقال الصرامي في الفيديو عبر برنامج ”الحصاد الرياضي“: ”الاتحاد كان يقول إنه لديه تسجيلات على نصراويين، ولكن هي لم تكن لصوت سعود الصرامي أو صفوان السويكت أو عبدالرحمن الحلافي ولكن هي لصوت صحفي نصراوي (ملقوف) ويحب يتنطط من قصر إلى قصر وهو معروف، وكان معه شخص آخر تحول من عاشق نصراوي إلى سمسار، ولما انتهت القصة بين الحلافي وأنمار الحائلي وأحمد الكعكي عرفوا أن التسجيلات ليست رسمية، ولكن لصحفي (ملقوف) ونعرفه وحذرت الإدارة منه أكثر من مرة، وانتهت القضية، وفهد المولد بقى في ناديه وفواز القرني بقى في ناديه ولم يكن هناك انتقال، ولكن كانت فكرة انتهت“.

ولكن يبدو أن المريسل قد شعر أن الكلام موجه له، فقام بإعادة نشر الفيديو وعلق عليه، قائلا: ”المتقلب الكاذب، سعود الصرامي، هل تملك الشجاعة لتحدد من تقصد من الإعلاميين والذي تواصل كذبك عليه كما هي عادتك!؟ افعلها إن كنت رجلا“.

المتقلب الكاذب @L9arami

هل تملك الشجاعة لتحدد من تقصد من الاعلاميين و الذي تواصل كذبك عليه كما هي عادتك !؟

افعلها انت كنت رجل

. https://t.co/n0nFZYQ7Do — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 12, 2022

وقام أيضا الناقد الرياضي عدنان جستنيه بالدخول على خط الأزمة، موضحا أن الصحفي الذي يقصده الصرامي ”كان سببا رئيسيا في فشل مفاوضات الاتحاد مع محمد العويس لينتقل بعد ذلك إلى الهلال، ولما رأى هذا الصحفي غيّر فكره تماما“.

ليقوم المريسل بدوره بإعادة فيديو عدنان جستنيه، وتوجيه سؤال له، قائلا: ”عدنان جستنية هل تقصدني بهذا الحديث!؟، أملك من الشجاعة أنني قادر على مواجهة أكاذيبك ولو كان ذلك في مجلسك فهل تملك الشجاعة في المواجهة أم ستخاف مثل هذا الأحمق (الصرامي)، عدنان كن شجاعاً وواجه ولا تكن نعامة“.

عدنان جستنية هل تقصدني بهذا الحديث !؟

أملك من الشجاعة أنني قادر على مواجهة أكاذيبك و لو كان ذلك في مجلسك

فهل تملك الشجاعة في المواجهة ام ستخاف مثل هذا الاحمق @L9arami !؟

عدنان كن شجاعاً و واجه @Adnan_Jas

و لا تكن نعامة كهذا @L9arami https://t.co/4slgOzdOnL — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 12, 2022

وتعود قصة المفاوضات التي تحدث عنها الصرامي لعام 2020 عندما كان متحدثا رسميا للعالمي، حيث نفى وقتها بشكل صارم ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع ثنائي نادي الاتحاد المهاجم فهد المولد وحارس المرمى فواز القرني.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع“تويتر“: ”الله يوفقك الكابتن فهد المولد وزميله الحارس فواز القرني مع الاتحاد، وحسبنا الله على كل من تعمد الكذب والتدليس لتنفيذ أجندات شخصية لبث وزراعة خلاف بين العالمي النصر والمونديال الاتحاد، وشكرًا لجمهور الشمس ومدرج الذهب ولرجال الناديين لتجاهل من هذه الأكاذيب المكشوفة“.

•الله يوفق الكابتن #فهد_المولد

و زميله الحارس #فواز_القرني

مع #الاتحاد

و حسبنا الله على كل من تعمد الكذب و التدليس لتنفيذ أجندات شخصية لبث و زراعة خلاف بين #العالمي_النصر و #المونديالي_الاتحاد

و شكراً لجمهور الشمس و مدرج الذهب و لرجال الناديين لتجاهل من هذه الأكاذيب المكشوفة pic.twitter.com/iNQQXVOh8V — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 21, 2020

رسالة لحمدالله

كما وجه المريسل رسالة أخرى للمغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، حيث نشر له صورة عبر حسابه على تويتر بملابس الحج، وعلق: ”تمنيت لقاء عبدالرزاق حمدالله في مكة أثناء أدائنا مناسك الحج لنتبادل الأحاديث ونستعيد الذكريات، خاصة أن آخر مباراة له كانت مباراة الباطن التي أقيمت في ختام الدوري السعودي المنصرم وتحديداً في تاريخ 27 يونيو الماضي، حيث سيغيب فترة طويلة وربما لا يلعب من جديد، بإذن الله سنلتقي“.

تمنيت لقاء #عبدالرزاق_حمدالله في مكة أثناء أداءنا مناسك الحج لنتبادل الأحاديث ونستعيد الذكريات خاصة ان آخر مباراة له كانت مباراة الباطن التي أقيمت في ختام الدوري السعودي المنصرم وتحديداً في تاريخ 27 يونيو الماضي حيث سيغيب فترة طويلة وربما لايلعب من جديد 🤔

بإذن الله سنلتقي ❤️🌹

. pic.twitter.com/Wh9jaOW99D — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 12, 2022

ومؤخرا دخل المريسل، القريب من نادي النصر السعودي، في رهان مع زملاء له ينتمون لنادي الاتحاد؛ بسبب قضية حمدالله.

وكان نادي النصر قد رفع عدة شكاوى ضد عبدالرزاق حمدالله بعد فسخ عقده مطالبا اللاعب بالشرط الجزائي في عقده، مؤكدا امتلاكه حججا قانونية لفسخ العقد والحصول على شرط جزائي.

وغرد المريسل عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ قائلا: ”بقدم عرض لإعلام وهوامير الاتحاد إذا كسب حمدالله قضيته مع النصر الموجودة في الاحتراف.. أسكر حسابي بالتويتر نهائي ولا أفتحه حتى يتم إلغاؤه“.

وأضاف: ”وإذا النصر كسب القضية يسكرون هم حساباتهم نهائي ولا يفتحونها حتى يتم إلغاؤها واللي يخالف الاتفاقية يدفع 100 ألف ريال سعودي لمنصة إحسان الخيرية“.

قضية ناديي النصر والاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله التي خضعت طوال الأشهر الماضية للتدقيق والفحص والمراجعة والتقييم في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دخلت مراحلها الأخيرة.

عبدالعزيز المريسل يراهن على غلق حسابه في تويتر بسبب عبدالرزاق حمدالله https://t.co/uLPWSax0sb pic.twitter.com/5ifPtjs5ig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وانضم عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، إلى نادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما حرك النصر شكوى ضد حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد؛ بتهمة تحريض حمدالله والتفاوض معه خلال الفترة المحمية في عقده.

وستنظر لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكوى النصر ضد البلوي، فيما سينظر الفيفا شكوى النصر ضد حمدالله؛ باعتباره لاعبا أجنبيا.