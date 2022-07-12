مارسيلو غروهي على رادار بوتافوغو.. ونادي الاتحاد السعودي يسعى لضم نيكولاس دي لا كروز

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن بوتافوغو البرازيلي أجرى اتصالات للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لموقع SomosFanaticos البرازيلي، فإن بوتافوغو يجد صعوبة في ضم غروهي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب راتبه المرتفع.

وانضم مارسيلو للاتحاد السعودي في 2018، قادما من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.

ولعب غروهي، البالغ من العمر 35 عاما، لنادي غريميو البرازيلي، في الفترة من 2004 إلى 2018، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2005.

استعدادات الحارس مارسيلو غروهي الخاصه في اكاديميته في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيليه #الاتحاد pic.twitter.com/J8jdZos3Ay — اخبار نادي الاتحاد (@3bood_itti_18) July 12, 2022

وحقق غروهي مع غريميو الدوري البرازيلي الدرجة الثانية في 2005، كأس البرازيل 2016، كوبا ليبرتادوريس 2017، وريكوبا سودأمريكانا في 2018.

ولعب الحارس البرازيلي برفقة الاتحاد 83 مباراة في جميع المباريات، وحافظ على شباكه في 22 مباراة.

وكان الاتحاد تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، مقابل 8 ملايين يورو، لمدة موسمين مقبلين، خلفا للروماني كوزمين كونترا.

وذكرت تقارير صحفية أن نونو سانتو أثار دهشة الإدارة الاتحادية، بطلبه التعاقد مع حارس مرمى يجيد اللعب بالقدم، ليتناسب مع خططه الفنية، بدلا من البرازيلي مارسيلو غروهي.

نيكولاس دي لا كروز

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضا إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني لضم اللاعب الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروز.

ووفقا للتقارير، فإن إدارة الاتحاد ترغب في تدعيم خط وسط الفريق، حيث تبحث الإدارة عن لاعب بديل للثنائي البرازيلي برونو هنريكي والبرتغالي أندريه فيلبي.

وبدأ لاعب الوسط الأوروغوياني مسيرته الكروية في 2009 قبل أن ينتقل إلى ريفر بليت في 2017.

ولعب نيكولاس صاحب الـ25 عاما، مع ريفر بليت 155 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 30 أخرى.

وتراجع مستوى الاتحاد في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي، حيث فقد لقب دوري المحترفين السعودي، لمصلحة الهلال، كما خسر نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفيحاء.