مكتشف روبن دياز وجواو فيلكس.. من هو روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد؟

تولّى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مهمة قيادة منتخب مصر بشكل رسمي خلفًا للمدرب إيهاب جلال بعدما وقع فيتوريا عقدًا يمتد حتى صيف 2026 مع الاتحاد المصري.

ويبدو فيتوريا وجهًا مألوفًا للجماهير العربية بعدما سبق له العمل في الوطن العربي بقيادة فريق النصر السعودي بخلاف عدة تجارب مميزة في البرتغال.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مسيرة روي فيتوريا وخطواته التدريبية ومشواره قبل قدومه لتولي قيادة منتخب مصر:

لاعب مغمور.. وأحلام تدريبية

كان روي فيتوريا لاعبًا مغموراً بدأت مسيرته مع كرة القدم بقطاع الناشئين بنادي ألفيركا ثم انتقل لفريق فانويس ودافع عن ألوان فريق فيلافرانكيانسي الذي بدأت منه المسيرة التدريبية لفيتوريا بعد ذلك.

تنقل فيتوريا بين أندية مغمورة في البرتغال ولم يستطع لاعب الوسط أن يطرق أبواب أندية الدوري البرتغالي فقرر الاعتزال ولكنه اختار وجهته التالية بالاتجاه للتدريب.

وانطلقت مسيرة فيتوريا مع فريق فيلافرانكيانسي، العام 2002، وهو الفريق الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة في البرتغال وقتها وحقق فيتوريا 14 فوزًا في 32 مباراة.

وقضى فيتوريا موسمًا آخر مع فريقه قبل الانتقال إلى قيادة فريق الشباب بنادي بنفيكا تحت 19 عامًا ليبدأ أحلامه التدريبية بشكل أقوى ثم رحل إلى قيادة فريق فاتيما على مدار 4 أعوام بين 2006 إلى 2010.

البطولة الأولى.. وتجربة غيماريش

تولى فيتوريا قيادة فريق باكوس دي فيريرا ليخوض التجربة الأولى له بالدوري البرتغالي، موسم 2010 – 2011، ليبدأ رحلة التوهج وقاد فريقه لتحقيق المركز السابع بالدوري كما صعد بالفريق لنهائي كأس الرابطة وخسر أمام بنفيكا بنتيجة 1-2 ولكنه رحل سريعًا في الموسم التالي بعد 3 مباريات ليقود فريق فيتوريا غيماريش.

وأنهى فيتوريا الدوري البرتغالي، في موسم 2011 – 2012، مع فيتوريا غيماريش في المركز السادس ثم حقق المركز التاسع في الموسم التالي ولكنه حقق البطولة الأولى في مسيرته بالتتويج بلقب كأس البرتغال، العام 2013.

وشارك فيتوريا في الدوري الأوربي في الموسم التالي، وودع مبكرًا من دور المجموعات، وحقق المركز الخامس بالدوري في آخر مواسمه مع جيماريش موسم 2014 – 2015.

الإبهار مع بنفيكا

انتقل فيتوريا صاحب الـ52 عامًا لقيادة فريق بنفيكا ليبدأ أفضل تجاربه التدريبية في صيف 2015 والتي استمرت حتى العام 2019.

وقاد فيتوريا فريق بنفيكا في أول مواسمه لتحقيق الفوز بلقب الدوري على حساب سبورتنغ لشبونة بفارق نقطتين كما حصد لقب كأس الرابطة بالفوز على ماريتمو بنتيجة 6-2 وقاد الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وودع أمام بايرن ميونخ الألماني بعد التعادل بنتيجة 2-2 والخسارة بنتيجة 0-1.

ونال فيتوريا إشادة الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن وقتها الذي أكد أن بنفيكا كان فريقًا منظمًا في الجانب الدفاعي بشكل معقد مع فيتوريا.

وحقق فيتوريا في موسم 2016 – 2017 لقب السوبر البرتغالي على حساب سبورتنغ براغا بنتيجة 3-0 كما حافظ على لقب الدوري المحلي وتوج بلقب كأس البرتغال بعد الفوز على فيتوريا غيماريش بنتيجة 2-1 في النهائي وودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني.

وتراجع فيتوريا بعض الشيء، في موسم 2017 – 2018، وفقد لقب الدوري بجانب توديعه دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات واكتفى بحصد السوبر المحلي.

ولم يكمل فيتوريا، موسم 2018 – 2019، بعدما فضل الرحيل لخوض تجربة جديدة مع فريق النصر السعودي.

واكتشف فيتوريا العديد من النجوم الذين تمكن بنفيكا من بيعهم بمبالغ ضخمة على رأسهم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف والظهير الأيمن نيلسون سيميدو والمدافع روبن دياز والحارس إيدرسون والموهوب جواو فيلكس.

التتويج مع النصر

تولى روي فيتوريا مهمة مميزة مع فريق النصر بعدما قاد تدريب الفريق في يناير 2019.

ونجح فيتوريا في قيادة النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة عن الهلال ثم ودع دوري أبطال آسيا على يد السد القطري في دور الثمانية.

وخسر فيتوريا لقب الدوري السعودي، في موسم 2019 – 2020، على يد الهلال كما ودع دوري أبطال آسيا في نصف النهائي على يد بيرسبوليس الإيراني وخسر نهائي كأس الملك أمام الهلال.

وقدم فيتوريا بداية سيئة، لموسم 2020 – 2021، وتلقى 6 هزائم في 11 مباراة من بينها أول 3 جولات بالدوري ليرحل عن تدريب النصر.

وكانت آخر تجربة تدريبية للبرتغالي فيتوريا قيادة فريق سبارتاك موسكو الروسي، واحتل المركز العاشر بالدوري، وودع الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات.

طريقة اللعب

يميل روي فيتوريا إلى طريقة 4-2-3-1 التقليدية والتي اعتمد عليها في العديد من التجارب خاصة بنفيكا.

ويجيد فيتوريا التنوع التكتيكي وتحويل طريقة اللعب إلى 4-1-4-1، كما لعب مع سبارتاك موسكو بطريقة الثلاثة مدافعين في بعض الأوقات.

ويعد خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي الأسبق أكثر مدرب واجهه فيتوريا في مسيرته خلال 23 مواجهة خسر 15 منها وحقق 4 انتصارات و4 تعادلات.

وواجه فيتوريا العديد من المدربين الكبار على رأسهم بيب غوارديولا، وإيريك تين هاج، وماوريسيو ساري.