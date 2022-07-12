رسميا.. روي فيتوريا مدربا لمنتخب مصر 4 سنوات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك اليوم الثلاثاء عن تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدربا للمنتخب لمدة أربع سنوات.

وسيخلف مدرب بنفيكا والنصر السعودي السابق (52 عاما) إيهاب جلال الذي أقيل الشهر الماضي بعد ثلاث مباريات فقط بالمنصب.

بطولات مدربنا الجديد روى فيتوريا 🤩🇪🇬 🏆2𝙭 الدورى البرتغالى 🏆2𝙭 كأس البرتغال 🏆2𝙭 السوبر البرتغالى 🏆 كأس الرابطة البرتغالى 🏆 الدورى السعودى 🏆 السوبر السعودى pic.twitter.com/0uepuVMSsU — EFA.eg (@EFA) July 11, 2022

وبعد أسابيع من التكهنات والجدل حول هوية المدرب الجديد نشر الاتحاد المصري عبر صفحته في وقت مبكر صباح الثلاثاء فيديو لفيتوريا يقول فيه ”مرحبا، أنا روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري في السنوات الأربع المقبلة“.

وتوج فيتوريا بلقب الدوري البرتغالي مرتين متتاليتين مع بنفيكا بجانب كأس البرتغال في الفترة من 2015 إلى 2019.

وانتقل بعدها إلى النصر وحقق معه لقب الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2018-2019 وكأس السوبر السعودية. وكانت محطته الأخيرة قصيرة في العام الماضي مع سبارتاك موسكو الروسي.

واستغنى الاتحاد المصري عن خدمات المدرب الوطني جلال سريعا بعد فوز واحد وهزيمتين إحداهما ودية.

وعُين جلال مدربا لمصر في أبريل/ نيسان خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد محمد صلاح ورفاقه إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مطلع العام قبل الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

وتكررت الهزيمة بعد أسابيع قليلة بالطريقة ذاتها من السنغال في مواجهة فاصلة لتحديد المتأهل لكأس العالم 2022 بقطر لتكتب نهاية فترة كيروش بعد الفشل في تجديد عقده.

وستكون المهمة الأولى لفيتوريا التأهل لكأس الأمم في ساحل العاج والتي تأجلت إلى مطلع 2024.