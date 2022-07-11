رسميًا: النصر السعودي يعلن تعاقده مع الحارس ديفيد أوسبينا

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا نشره عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ قال فيه: وقع مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة، عقدًا مع ديفيد أوسبينا، حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لسنتين.

من بلاد الحارس التاريخي

إلى النصـر العالمــي 💛 pic.twitter.com/W27CA5t8CN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2022

رسميًا ✅

وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، داڤيد اوسبينا 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لسنتين .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪

⁧#اوسبينا_نصراوي pic.twitter.com/VNn2Dd05wJ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2022

وانتهى عقد أوسبينا البالغ من العمر 33 عاما، بنهاية شهر يونيو الماضي، وشارك الحارس الكولومبي هذا الموسم في 33 مباراة واستقبل 28 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

من هو ديفيد أوسبينا؟

بدأ ديفيد أوسبينا مسيرته الكروية بالانضمام لنادي نيس الفرنسي في 2008، وانضم لآرسنال الإنجليزى في 2014، حتى أعير لنابولي في 2018 حتى انتقل لنفس النادي العام التالي.

وبشكل عام، خاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات.