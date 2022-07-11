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رياضة

رسميًا: النصر السعودي يعلن تعاقده مع الحارس ديفيد أوسبينا
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 21:51 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 22:00 GMT

رسميًا: النصر السعودي يعلن تعاقده مع الحارس ديفيد أوسبينا

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر. وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا نشره عبر حسابه الرسمي على موقع

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا نشره عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ قال فيه: وقع مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة، عقدًا مع ديفيد أوسبينا، حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لسنتين.

وانتهى عقد أوسبينا البالغ من العمر 33 عاما، بنهاية شهر يونيو الماضي، وشارك الحارس الكولومبي هذا الموسم في 33 مباراة واستقبل 28 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

من هو ديفيد أوسبينا؟

بدأ ديفيد أوسبينا مسيرته الكروية بالانضمام لنادي نيس الفرنسي في 2008، وانضم لآرسنال الإنجليزى في 2014، حتى أعير لنابولي في 2018 حتى انتقل لنفس النادي العام التالي.

وبشكل عام، خاض أوسبينا 103 مباريات مع نابولي، استقبلت شباكه خلالها 96 هدفًا، ولم يستقبل أي أهداف خلال 39 مباراة.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات.

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