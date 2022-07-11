روبرت سيبولدى يعطى قراراه النهائي بشأن الاستمرار مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن آخر أخبار تجهيزات النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعى في دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الجديد.

ووفقا لصحيفة ”عكاظ“ فإن المدرب الأورغووياني روبرت سيبولدي، أعطى موافقته النهائية للاستمرار مع الأهلي، لتولى قيادة الفريق رغم الهبوط تحت قيادته إلى دوري الدرجة الأولى.

وكانت أشارت تقارير سابقة أن إدارة الأهلى ترى أن المدرب الأوروغوياني هو الأنسب لمعرفته بإمكانيات لا عبى الفريق، كما تراه غير مسؤول عن هبوط الفريق، فقد تولى قيادة الأهلي في الجولات الـ7 الأخيرة فقط.

وترى إدارة الأهلي أن المدرب الأوروغوياني هو الأنسب لمعرفته بإمكانيات لاعبي الفريق، كما تراه غير مسؤول عن هبوط الفريق، فقد تولى قيادة الأهلي في الجولات الـ7 الأخيرة فقط.

روبرت سيبولدي هو مدرب قدم أوروجوياني يبلغ من العمر 57عاما، أعلن الأهلي توليه قيادة الفريق في مارس الماضي، خلفا للبلجيكي بيسنيك هاسي، بسبب سوء النتائج التي يعاني منها الفريق.

بدأ سيبولدي مسيرته التدريبية في 2009 مع نادي كروز ازول المكسيكي، وقضى فترة تدريبه كلها فى المكسيك حيث درب ودورادوس، وسانتوس لاجونا، وفيراكروز، قبل أن يعود مجددا إلى كروز أزول، ومنه إلى نادي تيخوانا.

استطاع الفوز بالدوري المكسيكي” الكلاوسورا“ مرتين في عامي 2007 و2018، كما توج بجائزة أفضل مدرب في المسابقة في الموسم الأخير.

ويستعد الأهلي للموسم الصيفي الجديد بالبحث عن صفقات مميزة لإنقاذ الفريق، بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وتقديمه موسما سيئا للغاية، فقد حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين.