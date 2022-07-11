نونو سانتو يطالب إدارة الاتحاد بالتعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد السعودي، طلب من الإدارة التعاقد مع مصطفى ملائكة حارس نادي الفيصلي السابق والفتح الحالي.

وقالت الصحيفة إن إدارة الاتحاد قدمت لمصطفى ملائكة عرضًا ماديًا جيدًا لشراء عقده من الفتح، الذي وقع له رسميًا في صفقة انتقال حر عقب دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع ناديه السابق الفيصلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”ملائكة“ سهل المفاوضات بين الطرفين، حيث أبدى رغبته للعب في صفوف الاتحاد وختام مشواره مع العميد، وسيتم الاتفاق على التفاصيل المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أعلنت تعاقدها رسميًا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولعب مصطفى ملائكة لعدة أندية بالسعودية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الأنصار في 2004، وانتقل لصفوف الاتحاد في 2006 ولمدة 5 مواسم.

وانضم الحارس السعودي البالغ من العمر 36 عامًا، لنادي الفيصلي في 2016، قادمًا من نادي هجر السعودي.

وتراجع مستوى الاتحاد في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي، حيث فقد لقب دوري المحترفين السعودي، لمصلحة الهلال، كما خسر نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفيحاء.