تقرير: عمر السومة أبلغ إدارة الأهلي رغبته في الرحيل

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المهاجم الدولي السوري عمر السومة أبلغ إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، رغبته في الرحيل عن ”الراقي“ في صيف 2022.

ولا يريد عمر السومة اللعب مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد هبوط الفريق رسميًا لدوري أندية الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وهبط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة ”المواطن“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن الكوارث الإدارية والفنية التي مرّ بها الفريق الأهلاوي، هي التي دفعت السومة للرحيل عن قلعة ”الراقي“.

وأشارت إلى أن السومة يرغب في الانضمام إلى فريق ينافس على البطولات سواء كان في السعودية أو خارج الدوري السعودي.

كذلك تقدم السومة في العمر ووصوله إلى سن الـ33، حيث يريد التتويج بأي بطولة قبل اعتزال كرة القدم، بجانب الابتعاد عن الأجواء غير الجيدة في الراقي –وفقًا للصحيفة-.

يذكر أن صحيفة العرب القطرية، قالت إن عمر السومة، بات على رادار أندية دوري المحترفين القطري، للانضمام لأي منها مع انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب العرب، فإن أندية قطرية تتابع اللاعب الذي سيشكل إضافة مهمة للدوري القطري.

ويستعد الأهلي للموسم الصيفي الجديد بالبحث عن صفقات مميزة لإنقاذ الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وتقديمه موسمًا سيئًا للغاية، فقد حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين.