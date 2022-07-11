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رياضة

نادي الهلال يرفض انتقال ماتيوس بيريرا إلى بوتافوغو البرازيلي
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 14:00 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 14:25 GMT

نادي الهلال يرفض انتقال ماتيوس بيريرا إلى بوتافوغو البرازيلي

كشف موقع "fogaonet" البرتغالي أن نادي بوتافوغو البرازيلي ما زال يرغب في التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال خلال السوق الصيفي الحالي. وقال الموقع إن

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشف موقع ”fogaonet“ البرتغالي أن نادي بوتافوغو البرازيلي ما زال يرغب في التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال خلال السوق الصيفي الحالي.

وقال الموقع إن بوتافوغو يرى أن صفقة ماتيوس بيريرا هي الأكثر صعوبة، حيث إن الهلال يرفض التفريط في اللاعب، فقد حاول النادي البرازيلي استعارة اللاعب مع خيار الشراء، لكن الهلال لا يسهل خروج ماتيوس.

وانضم ماتيوس بيريرا للهلال في صيف 2021، قادما من وست بروميتش ألبيون في صفقة قدرت بحوالي 18 مليون يورو، وسط اهتمام كبير من الأندية الإنجليزية للحصول على اللاعب.

ويلعب بيريرا صاحب الـ26 عاما في مركز الوسط الهجومي، ولعب سابقا لنادي سبورتينغ لشبونة في 2010، وخلال تواجده مع النادي البرتغالي أعير لعدة أندية مثل تشافيس، نورنبرغ، وست بروميتش ألبيون.

وحقق اللاعب البرازيلي مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وحقق كأس السوبر السعودي 2022، ومؤخرا دوري المحترفين 2022.

وتوج الهلال هذا الموسم بلقب دوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في التاريخ، على حساب الاتحاد الذي احتل المركز الثاني بعد صراع قوي في الجولات الأخيرة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن بيريرا لعب 32 مباراة مع الهلال سجل فيها 3 أهداف وصنع 14.

وخاض ماتيوس بيريرا 77 مباراة مع بروميتش ألبيون، أحرز خلالها 20 هدفا وصنع 26، بينما سجل 6 أهداف وصنع 4 في 27 مباراة مع فريق سبورتينغ لشبونة.

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