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رياضة

ميشيل يحكي واقعة قيام أحد لاعبي الهلال بمضايقته
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 12:11 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 12:45 GMT

ميشيل يحكي واقعة قيام أحد لاعبي الهلال بمضايقته

تحدث البرازيلي ميشيل نجم نادي الهلال السعودي عن واقعة قيام أحد زملائه في الفريق بمضايقته. وقال ميشيل: "هناك لاعب في الهلال في جهة وأنا في جهة مقابلة له، وكنت

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تحدث البرازيلي ميشيل نجم نادي الهلال السعودي عن واقعة قيام أحد زملائه في الفريق بمضايقته.

وقال ميشيل: ”هناك لاعب في الهلال في جهة وأنا في جهة مقابلة له، وكنت أسمع أغاني بسماعاتي الخاصة، لكن فوجئت بأنه قام وأطفأ السماعة، بعد ذلك توترت“.

وبسؤاله عما فعله بعد ذلك قال ميشيل: ”لقد قمت بإغلاق السماعة ووضعها في الحقيبة“.

وفي المقابلة ذاتها قال ميشيل إن عددا من لاعبي الزعيم لا يحبونه ويصفونه بالمجنون، لكنه أوضح أن لديه الكثير من المودة من قبل المشجعين.

وقال ميشيل في مقابلة مع الإعلامي ألكسندر أوليفيرا، ونقلها موقع ”odia“ اليوم الإثنين: ”الحقيقة واحدة، أريد العودة إلى البرازيل، لم أشتر حتى تذكرة سفر إلى السعودية، لدي وعد مع ماركوس براز (نائب رئيس فلامنغو). لقد وعدت أنه عندما أعود فإن الأولوية له“.

وتحدث ميشيل عن وضعه في الهلال وقال إنه كان محبوبًا من الجماهير، لكنه غير سعيد باللعب خارج البرازيل، وقال: ”هناك بعض اللاعبين الذين لا يحبونني، يقولون إنني مجنون، لكن لدي مودة مع الكثير من الناس، إنهم معجبون بي، لكن لا أريد أن أكون هناك بعد الآن، أنا أعمل لأنني محترف، أنا مجرد رجل يقوم بعمل جيد“.

ولعب ميشيل موسمين في فلامنغو، وانتقل إلى الهلال في يناير الماضي بعقد حتى يونيو 2025، ومع ذلك فإن اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، لا يريد الابتعاد عن البرازيل.

وسجل ميشيل 3 أهداف وصنع 4 أخرى في 19 مباراة رسمية مع الهلال في مختلف المسابقات، ونال مع الفريق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل انتقاله إلى الهلال سجل ميشيل 21 هدفا وصنع 10 في 93 مباراة مع فلامنغو، ونال معه لقبا في الدوري البرازيلي ولقبا في كأس السوبر البرازيلي، ولقبا في ريكوبا سودأميريكانا.

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