ميشيل يحكي واقعة قيام أحد لاعبي الهلال بمضايقته

تحدث البرازيلي ميشيل نجم نادي الهلال السعودي عن واقعة قيام أحد زملائه في الفريق بمضايقته.

وقال ميشيل: ”هناك لاعب في الهلال في جهة وأنا في جهة مقابلة له، وكنت أسمع أغاني بسماعاتي الخاصة، لكن فوجئت بأنه قام وأطفأ السماعة، بعد ذلك توترت“.

عبدالرحمن الجماز: هبوط الهلال هو نهاية الدنيا (فيديو) https://t.co/fYcSo5ViYs pic.twitter.com/k9MxKnRSWg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 9, 2022

وبسؤاله عما فعله بعد ذلك قال ميشيل: ”لقد قمت بإغلاق السماعة ووضعها في الحقيبة“.

وفي المقابلة ذاتها قال ميشيل إن عددا من لاعبي الزعيم لا يحبونه ويصفونه بالمجنون، لكنه أوضح أن لديه الكثير من المودة من قبل المشجعين.

وقال ميشيل في مقابلة مع الإعلامي ألكسندر أوليفيرا، ونقلها موقع ”odia“ اليوم الإثنين: ”الحقيقة واحدة، أريد العودة إلى البرازيل، لم أشتر حتى تذكرة سفر إلى السعودية، لدي وعد مع ماركوس براز (نائب رئيس فلامنغو). لقد وعدت أنه عندما أعود فإن الأولوية له“.

وتحدث ميشيل عن وضعه في الهلال وقال إنه كان محبوبًا من الجماهير، لكنه غير سعيد باللعب خارج البرازيل، وقال: ”هناك بعض اللاعبين الذين لا يحبونني، يقولون إنني مجنون، لكن لدي مودة مع الكثير من الناس، إنهم معجبون بي، لكن لا أريد أن أكون هناك بعد الآن، أنا أعمل لأنني محترف، أنا مجرد رجل يقوم بعمل جيد“.

بوتافوغو يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع مهاجم الهلال https://t.co/iskaJ1L1xg pic.twitter.com/W9aGbDKFI9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 9, 2022

ولعب ميشيل موسمين في فلامنغو، وانتقل إلى الهلال في يناير الماضي بعقد حتى يونيو 2025، ومع ذلك فإن اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، لا يريد الابتعاد عن البرازيل.

وسجل ميشيل 3 أهداف وصنع 4 أخرى في 19 مباراة رسمية مع الهلال في مختلف المسابقات، ونال مع الفريق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل انتقاله إلى الهلال سجل ميشيل 21 هدفا وصنع 10 في 93 مباراة مع فلامنغو، ونال معه لقبا في الدوري البرازيلي ولقبا في كأس السوبر البرازيلي، ولقبا في ريكوبا سودأميريكانا.