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رياضة

ميشيل: عدد من لاعبي الهلال لا يحبونني ويصفونني بالمجنون
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 10:03 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 10:50 GMT

ميشيل: عدد من لاعبي الهلال لا يحبونني ويصفونني بالمجنون

قال البرازيلي ميشيل لاعب نادي الهلال السعودي إن عددا من لاعبي الزعيم لا يحبونه ويصفونه بالمجنون لكنه أوضح أن لديه الكثير من المودة من قبل المشجعين. وقال ميشيل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال البرازيلي ميشيل لاعب نادي الهلال السعودي إن عددا من لاعبي الزعيم لا يحبونه ويصفونه بالمجنون لكنه أوضح أن لديه الكثير من المودة من قبل المشجعين.

وقال ميشيل في مقابلة مع الإعلامي ألكسندر أوليفيرا، ونقلها موقع ”odia“ اليوم الإثنين: ”الحقيقة واحدة، أريد العودة إلى البرازيل، لم أشتر حتى تذكرة سفر إلى السعودية، لدي وعد مع ماركوس براز (نائب رئيس فلامنغو). لقد وعدت أنه عندما أعود فإن الأولوية له“.

وتحدث ميشيل عن وضعه في الهلال وقال إنه كان محبوبًا من الجماهير، لكنه غير سعيد باللعب خارج البرازيل، وقال: ”هناك بعض اللاعبين الذين لا يحبونني، يقولون إنني مجنون، لكن لدي مودة مع الكثير من الناس، إنهم معجبون بي، لكن لا أريد أن أكون هناك بعد الآن، أنا أعمل لأنني محترف، أنا مجرد رجل يقوم بعمل جيد“.

ولعب ميشيل موسمين في فلامنغو، وانتقل إلى الهلال في يناير الماضي بعقد حتى يونيو 2025، ومع ذلك فإن اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، لا يريد الابتعاد عن البرازيل.

وسجل ميشيل 3 أهداف، وصنع 4 أخرى، في 19 مباراة رسمية مع الهلال، في مختلف المسابقات، ونال مع الفريق لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل انتقاله إلى الهلال سجل ميشيل 21 هدفا وصنع 10 في 93 مباراة مع فلامنغو، ونال معه لقبا في الدوري البرازيلي ولقبا في كأس السوبر البرازيلي، ولقبا في ريكوبا سودأميريكانا.

رفض الهلال
ومن المتوقع أن الهلال لن يسمح بمغادرة ميشيل لعدة أسباب أبرزها، أن النادي حاليا ممنوع من التسجيل لفترتين؛ ما يعني عدم قدرته على تعويض اللاعب بصفقة أخرى، ومن غير المرجح أن يتم السماح لنادي الهلال بالتسجيل هذا الصيف.

وهناك سبب آخر يجعل خروج اللاعب صعبا، هو تألقه في نهاية الموسم، وبدء ظهور عملية تأقلمه مع الفريق بشكل واضح خاصة مع المدرب رامون دياز الذي جدد عقده أخيرا.

ويستعد الهلال لموسم قادم قوي في ظل عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد، وسعْي المنافسين المحليين لإبرام صفقات والتعاقد مع مدربين كبار.

ولعب البرازيلي ميشيل 58 مباراة مع فلامنغو البرازيلي في مختلف المسابقات موسم 2020/2021، وسجل 18 هدفًا وصنع 8.

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