الشباب السعودي يفاوض باريس سان جيرمان للحصول على إيكاردي

قالت صحيفة ”الميدان الرياضي“ إن إدارة نادي الشباب السعودي تتفاوض مع باريس سان جيرمان للحصول على توقيع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وبحسب الصحيفة فإن الشباب في مفاوضات مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع إيكاردي بنظام الإعارة، مع دفع النادي الفرنسي جزءا من راتب اللاعب.

وتقلص دور إيكاردي مع باريس سان جيرمان بعد تعاقد النادي مع مواطنه ليونيل ميسي، وشارك إيكاردي الموسم الماضي في 1307 دقائق فقط في 30 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 5 أهداف ولم يصنع.

وانتقل إيكاردي، البالغ من العمر 29 عاما، من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان، بنظام الإعارة، صيف 2019، قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم بعد موسم واحد، مقابل 50 مليون يورو.

وشارك إيكاردي في 92 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 38 هدفا وصنع 10 فقط، أما مع إنتر ميلان فسجل 124 هدفا وصنع 29 في 219 مباراة، علما أنه لعب لسامبدوريا 39 مباراة سجل فيها 30 هدفا، ولعب 8 مباريات فقط مع منتخب الأرجنتين الأول سجل فيها هدفا وحيدا.

ويرتبط إيكاردي بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2024، علما أنه يتردد أنه يحصل على 10 ملايين يورو راتبا سنويا.

وحصل إيكاردي على جائزة هداف الدوري الإيطالي مرتين، موسمي 2014/2015، و2017/2018، ونال لقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان، إلى جانب لقبين في كأس فرنسا، ولقب في كأس السوبر الفرنسي، ولقب في كأس الدوري الفرنسي (ألغيت).

يشار إلى أن الشباب أعلن التعاقد مع حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونغ جيو، بعقد لثلاثة مواسم، ولاعب الوسط الدولي البولندي، غجيغوش كريتشوفياك، لمدة موسم واحد.

كما وقعت إدارة نادي الشباب عقدا مع سعيد الربيعي، قادما من فريق الاتفاق، لمدة 3 مواسم، ومع أحمد عبده جابر لاعب الوحدة السابق لمدة 3 سنوات.