برشلونة ينتظر عرض نادي النصر للتعاقد مع بيانيتش

كشفت صحيفة ”elnacional“ الإسبانية أن نادي برشلونة مازال ينتظر تقديم نادي النصر السعودي عرضا رسميا من أجل حسم صفقة البوسني ميرالم بيانيتش ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة حسم الصفقة من جانب إدارة مسلي آل معمر رئيس النادي.

وقالت الصحيفة إن وسائل إعلام مختلفة أشارت إلى اهتمام النصر ببيانيتش لاعب برشلونة، الذى مازال يتابع التدريبات بأوامر من مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، ولكن لا يوجد حتى الآن عرض رسمي من النصر.

وقال إن تشافي سيعطي الفرصة لبيانيتش إذا لم يخرج هذا الأسبوع، في حين إن النادي لم يتلق عرضا للاعب البوسني، وبالتالي يتابع ميراليم التدريبات بشكل طبيعي.

وكانت تقارير صحفية سابقة كشفت أن إدارة نادي ‎النصر السعودي قدمت عرضا ضخما للاعب برشلونة بطلب من مدرب النصر الجديد الفرنسي رودي غارسيا، بلغت قيمته 8 مليون دولار سنويا.

ولعب ميراليم بيانيتش البالغ من العمر 32 عاما، الموسم الماضي معارا إلى بشكتاش التركي.

وبدأ اللاعب البوسني مسيره الشباب في 1997 مع نادى شيفلنج، وفي 2007 بدأ احترافه مع نادى ميتز ثم انتقل لنادى ليون في 2008، ومنه إلى روما ثم يوفنتوس حتى انتقل لبرشلونة في 2020.

وانتهت إعارة بيانيتش لنادي بشكتاش، يوم 30 يونيو، لكن من غير المرجح بقاء اللاعب في برشلونة لأنه ليس ضمن خطط المدرب تشافي.

وانتقل بيانيتش، البالغ من العمر 32 عامًا، من يوفنتوس، صيف العام 2020، مقابل 60 مليون يورو، في صفقة شملت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى النادي الإيطالي، وفي موسمه الأول مع برشلونة لعب بيانيتش 30 مباراة بواقع 1.295 لكنه لم يسجل ولم يصنع، أما مع بشكتاش فلعب 26 مباراة بواقع 1.867 دقيقة صنع فيها 4 أهداف.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن بيانيتش لعب تحت إدارة رودي غارسيا 106 مباريات، جميعها مع روما، سجل فيها اللاعب 20 هدفا وصنع 22 ونال 25 بطاقة صفراء.

وسبق أن لعب بيانيتش لروما 184 مباراة، وليوفنتوس 178 مباراة، ولأولمبيك ليون 120 مباراة.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.