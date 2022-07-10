طرابزون سبور يتفق مع إزغان أليوسكي لاعب الأهلي السعودي

قال موقع ”tskulis“ التركي إن نادي طرابزون سبور يقترب من التعاقد مع إزغان أليوسكي لاعب النادي الأهلي السعودي.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من طرابزون سبور أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، لكن تم تأجيل الإعلان عنه.

وأضاف الموقع أن عبدالله أفسي مدرب طرابزون سبور يفضل التعاقد مع إزغان أليوسكي الذي انضم الصيف الماضي للنادي الأهلي قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأكد ”tskulis“ أن تأجيل الإعلان عن الاتفاق جاء لأن اللاعب في إجازة حاليا، وبالإضافة إلى ذلك، أخبرته الإدارة أنه يتعين عليه انتظار فتح الباب أمام تسجيل اللاعبين الأجانب.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن إزغان أليوسكي شارك في 30 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي، بواقع 28 مباراة في الدوري السعودي، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، وسجل فيها جميعا 6 أهداف وصنع 9.

وانتقل أليوسكي إلى ليدز يونايتد، صيف 2017، مقابل 2.5 مليون يورو، وسبق أن لعب لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.

وشارك أليوسكي في 171 مباراة مع ليدز يونايتد سجل فيها 22 هدفًا، وصنع 19، وفقًا لموقع ”transfermarkt“.

كما لعب أليوسكي 92 مباراة مع شافهاوزن، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 7، بينما سجل 4 أهداف، وصنع 4 في 57 مباراة مع يونغ بويز، ومع لوغانو لعب 54 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا، وصنع 16.

ونزل الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما احتل المركز قبل الأخير في دوري المحترفين.

وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة، حيث فاز 6 مرات فقط وتعادل 14 مرة وخسر 10 مرات.

رحيل كارلوس إدواردو

وقبل أيام قال موقع ”terra“ البرازيلي، إن كارلوس إدواردو أنهى عقده مع النادي الأهلي السعودي، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ووفقا للموقع فإن بوتافوغو البرازيلي بصدد التعاقد مع كارلوس إدواردو، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، علما أن لاعب الوسط انتقل للأهلي في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وذكر أن انتقال كارلوس إدواردو إلى بوتافوغو يتبقى عليه خطوة خضوع اللاعب للفحص الطبي، وأكد أن اللاعب يتواجد حاليا في البرازيل، لمرافقة ولادة زوجته، وأن هذا الأمر أحد أسباب اختيار العودة إلى بلاده.