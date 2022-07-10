سانتو يطالب بتغيير غروهي والتعاقد مع حارس يلعب بقدميه ومتمكن من بناء الهجمات

كشفت تقارير صحفية سعودية أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، تقدم لإدارة ناديه بعدد من الطلبات، بينها التعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد بدلًا من البرازيلي برونو هنريكي، وتغيير الحارس مارسيلو غروهي.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن نونو سانتو طلب تغيير الحارس مارسيلو غروهي في حال وجد النادي حارسا يلعب بكلتا قدميه.

وأوضحت: ”سانتو يرغب في التعاقد مع حارس يلعب بالقدمين ومتمكن في بناء الهجمات وكيفية كشف الملعب“.

من جهة أخرى أشارت الصحيفة إلى أن طلبات سانتو شملت إطلاعه على كافة القرارات الداخلية الخاصة باللاعبين، والاستعداد لإعارة عدد من اللاعبين الصاعدين قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفي.

كما طالب المدرب البرتغالي التعاقد مع جناح أيمن أجنبي حال العجز عن توفير لاعب محلي متميز في الخانة، وحثَّ الإدارة برئاسة أنمار الحائلي على البحث عن لاعب وسط جديد، يشغل خانة هنريكي، الذي لم يُقنع، فنيًّا، مدرب فريق توتنهام ووولفرهامبتون الإنجليزيين السابق.

وعلى رأس طلباته، نبَّه سانتو إلى وجوب وصول جميع اللاعبين مبكرًا إلى فترة الإعداد، التي تبدأ في 20 يوليو الجاري، ورفَض أي تأخير، باستثناء مَن يقدم عذرًا مقنعًا للجهاز الفني.

ويغادر الفريق، في 23 يوليو الجاري، إلى النمسا، لخوض معسكر تدريبي، يمتدُّ نحو ثلاثة أسابيع، وتتخلله ثلاث مباريات تجريبية، أمام فيورنتينا الإيطالي، وريد بول سالزبورغ النمساوي، والوحدة الإماراتي، وكانت إدارة الاتحاد وقَّعت، الإثنين الماضي، عقدًا لمدة موسمين مع البرتغالي، بعدما صرفت النظر عن التجديد مع الروماني كوزمين كونترا، واطَّلع المدرب الجديد على تقارير عن جميع لاعبي الفريق الأجانب، واستبعد، مبدئيًّا، هنريكي من خططه للموسم الجديد.

ويوم الإثنين الماضي، أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، تعيين المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين.

وكتب الاتحاد عبر حسابه على ”تويتر“ أنه تعاقد مع نونو حتى 2024.

كما أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، رحيل مدربه الروماني كوزمين كونترا، وكتب الاتحاد عبر حسابه على موقع تويتر: ”شكرًا كوزمين كونترا“.

ووفقًا للإعلامي علاء سعيد، فإن نونو سيحصل على ما يقرب من 8 ملايين يورو مقابل تدريب الاتحاد.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن أطول رحلة تدريبية لنونو سانتو كانت مع وولفرهامبتون وقاد الفريق في 199، كما درب ريو آفي البرتغالي في 80 مباراة، وفالنسيا في 62 مباراة، مقابل 49 مباراة مع بورتو، و17 مع توتنهام.

ولا يملك نونو سانتو أي لقب مع الأندية التي قادها باستثناء بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (دوري البطولة الإنجليزية) مع وولفرهامبتون موسم 2017/2018.