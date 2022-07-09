النصر ينهي أزمة الرواتب المتأخرة للاعبيه ويقترب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قامت بإنهاء جميع الالتزامات والرواتب المتأخرة للاعبين بالفريق، استعدادا للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال العنزي، عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت: ”رسميًا، النصر ينهي كافة التزامات الرواتب المتأخرة للاعبين فيما يخص الكفاءة المالية، وينهي التزاماته المالية ويغلق القضايا، وسيحصل (العالمي) على شهادة الكفاءة وسيسجل اللاعبين الجدد“.

وكان مسلّي آل معمر تحدث مؤخرا عن الوضع المالي الراهن بعد كثرة الحديث عن قوّة نادي النصر من الناحية المالية.

ونفى آل معمر آنذاك عبر حسابه الرسمي في تويتر، صحة ما يثار عن ”قوة النصر المالية“، موضحًا: ”إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ النصر“، وأن إجمالي ديون النادي 393 مليون ريال (104 ملايين دولار)، فيما تجاوز الفارق بين المصروفات والعوائد 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، على حد قوله.

📊 لجنة الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحدد يوم 21 أغسطس 2022م كآخر موعد للوفاء بها pic.twitter.com/8qkaeTODPF — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 8, 2022

ومؤخرا، أعلنت لجنة الكفاءة المالية في السعودية عن الالتزامات المالية واجبة السداد من قبل أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ووقع نادي الأهلي في صدارة القائمة بـ 48 مليون ريال، ثمّ نادي الاتحاد بـ 42 مليون ريال، وحلّ نادي النصر في المركز الثالث بالتزامات مالية وصلت إلى 36 مليون ريال.

وأوضحت وزارة الرياضة السعودية، أن لجنة الكفاءة المالية حددت 21 أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا للوفاء بالديون.

ومع نهاية الموسم، وقع نادي النصر مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الموسم المقبل، وينتظر خوض الفريق لميركاتو قوي.

وكان النصر السعودي أبرم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، مساء الأربعاء، بإعلانه ضم اللاعب الإيفواري جيسلان جونان.

وكان ستاد ريمس الفرنسي آخر محطات صاحب الـ26 عاما، إذ لعب ضمن صفوفه منذ 2018.

ويلعب كونان في مركز الظهير الأيسر، وقد شارك مع ريمس في 27 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرى.

كما أن العديد من التقارير السعودية أشارت إلى اتفاق النصر مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس نابولي، لكن النادي السعودي لم يعلن عن جديد حتى الآن.

وكان نادي النصر قد أنهى الموسم الماضي دون حصد أي بطولات، مكتفيًا باحتلال المركز الثالث المؤهل إلى تصفيات دوري أبطال آسيا والسوبر السعودي في نسخته الجديدة.