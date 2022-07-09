الشباب السعودي ينافس المنتخب المصري للتعاقد مع المدرب روي فيتوريا

‏كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان دخلت في مفاوضات مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة، فإن وكيل أعمال المدرب البرتغالي أكد أنه يوجد أيضا عرض رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم لقيادة منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا لإيهاب جلال.

وكانت صحفية ”الرياضية“، قد أشارت إلى أن‏‎ إدارة ‎الشباب ألغت الاتفاقية المبدئية الموقعة مع المدرب الإسباني كيكي سيتين، الذي كان قد اقترب من تدريب الفريق.

وقالت الصحيفة، إن ”إدارة الشباب قررت إلغاء إتمام التعاقد مع المدرب الإسباني، بسبب طلبه إضافة شروط مالية جديدة منها تسديد الفريق عنه الضرائب في بلاده إن وجدت“.

وحقق الشباب موسما جيدا، حيث استطاع الحفاظ على مستوى الفريق، فقد احتل المركز الرابع في جدول دوري المحترفين، وكان سببا في هبوط النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

تقارير: روي فيتوريا مدرب النصر السعودي الأسبق يتقرب من تدريب منتخب مصر https://t.co/9fZmtAtpYI pic.twitter.com/qBxy6DXbGG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 8, 2022

وسبق لفيتوريا خوض تجربة سابقة في الملاعب السعودية، حيث النصر السعودي في 2019، بعقد لمدة 18 شهرا، وأنهى النادي التعاقد مع المدرب البرتغالي في 2020، بالتراضي.

وحقق مع النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر السعودي 2019، وسبق للمدرب البالغ 52 عاما، قيادة عدة أندية مثل نادي بنفيكا، وفاتيما، وفيتوريا دي غيماريش، وباسوش دي فيريرا.

وتوج المدرب البرتغالي مع فيتوريا غيماريش ببطولة كأس البرتغال موسم 2012/2013، كما توج مع بنفيكا بـ5 بطولات في الفترة من 2014، وحتى 2019.

وحصد فيتوريا مع بنفيكا بطولة الدوري البرتغالي مرتين موسمي 2015/ 2016 و2016/ 2017، ولقب كأس الدوري 2015/ 2016، وحقق بطولتي كأس البرتغالي وكأس السوبر البرتغالي.

وكانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.