الاتحاد الآسيوي يوضح حقيقة وصول أي خطابات بشأن كأس العالم للأندية

حرص مسؤول بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الرد على التقارير التي راجت الأيام الماضية، بشأن وجود أي تحرك قاري فيما يخص ملف كأس العالم للأندية 2022.

وتحدثت تقارير إعلامية بشأن دراسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لخيارات عديدة، بهدف تحديد ممثله بالبطولة، بعد أن تم تغيير روزنامة النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لتختتم في نهاية فبراير 2023، وهو ما يعني عدم تحديد بطل القارة لعام 2022 قبل الموعد المتوقع للنسخة المقبلة من مونديال الأندية.

وقال مصدر مطلع بالاتحاد الآسيوي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، يوم السبت: ”الكل يعلم أن بطولة كأس العالم للأندية تتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأستطيع التأكيد أنه حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي خطابات رسمية بشأن البطولة ومواعيدها وكذلك مستضيفها، ولذلك لا يمكن التعليق على أي شيء غير موجود“.

وتنص لوائح البطولة على مشاركة أبطال المسابقات القارية بجانب بطل الدوري للدولة المستضيفة، شرط ألّا يكون بطل القارة من الدولة نفسها، حيث تمنع الأنظمة وجود فريقين من دولة واحدة.

لماذا يتجه الاتحاد الآسيوي لترشيح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟ https://t.co/Nira5EiNI2 pic.twitter.com/1zBDIbCWXC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 6, 2022

وكانت صحيفة ”الرياضية“، قد أشارت إلى أن ”فيفا“ يدرس مشاركة الهلال السعودي في النسخة المقبلة من البطولة حال إقامتها في يناير المقبل، لكون ”الزعيم“ هو بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا في 2021 للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بثنائية نظيفة في نوفمبر 2021.

فيما أشارت تقارير أخرى، إلى أن البطولة مهددة بالإلغاء بسبب عدم ترشح أي دولة لاستقبال المسابقة العالمية.

يذكر أن هناك أندية حسمت تواجدها في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية وهي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، والوداد المغربي بطل قارة أفريقيا، وسياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، بينما لم يتم حسم هوية ممثلي أمريكا الجنوبية وآسيا ومنطقة أوقيانوسيا، كما لم يتم تحديد البلد المستضيف.

ونظمت أول نسخة للبطولة بالبرازيل في العام 2000، فيما استضافت الإمارات النسخة الـ18 في العام 2021 والتي فاز بلقبها تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه على بالميراس البرازيلي (2-1) في المباراة النهائية.

ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة على خمسة ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، وصاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار وصاحب المركز الرابع على مليوني دولار وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار وصاحب المركز السادس على مليون دولار وصاحب المركز السابع على 500 ألف دولار.