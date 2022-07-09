أحمد التكناوتي حارس مرمى الوداد المغربي يتلقى عرضا من النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن المغربي أحمد رضا التكناوتي، حارس مرمى الوداد الرياضي، تلقى عرضا من نادي النصر السعودي للانضمام للفريق خلال الموسم الصيفي الجاري.

وينتهي تعاقد الحارس الدولي المغربي بنهاية الموسم الحالي ويحق الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال موقع ”le360“ المغربي، أن التكناوتي اقترب من مغادرة نادي الوداد، عقب نهاية عقده مع الفريق والانتقال إلى الملاعب السعودية، حيث إن اللاعب يملك عروضا من أبها والاتفاق السعوديين، بالإضافة لعرض نادي النصر.

وأشار الموقع المغربي إلى أن التكناوتي يسعى لتمديد عقده مع الوداد، حتى يتيح للفريق المغربي الاستفادة ماليا من انتقاله لفريق آخر في الدوري السعودي.

يلعب التكناوتي لفريق الوداد المغربي منذ 2018، قادما من اتحاد طنجة المغربي، الذي لعب له لمدة موسم واحد، ويشارك المنتخب المغربي منذ 2013.

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وبدأ الحارس المغربي، صاحب الـ26 عاما، مسيرته الكروية مع أكاديمية محمد السادس لكرة القدم حتى انتقل في 2014، وسبق له اللعب لنادي نهضة بركان.

وحصد مع الوداد الرياضي، البطولة الوطنية المغربية (4) مرات، دوري أبطال أفريقيا 2022، وشارك المنتخب في الحصول على بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018، كما حصل على أفضل حارس في الدوري المغربي في 2018، أفضل حارس في دوري أبطال أفريقيا 2021.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لعقد صفقات جديدة خلال الموسم الجديد، إذ عانى من تراجع كبير في نتائج الموسم الماضي، فقد ودع المنافسة في جميع المسابقات، كما احتل المركز الثالث في ترتيب جدول دوري المحترفين.

العديد من التقارير السعودية أشارت إلى اتفاق النصر مع الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس نابولي لكن النادي السعودي لم يعلن عن جديد حتى الآن.

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ومع نهاية الموسم، وقع نادي النصر مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الموسم المقبل، وينتظر خوص الفريق لميركاتو قوي.

وكان النصر السعودي أبرم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، مساء الأربعاء، بإعلانه ضم اللاعب الإيفواري جيسلان جونان.

وكان ستاد ريمس الفرنسي آخر محطات صاحب الـ26 عاما، إذ لعب ضمن صفوفه منذ 2018.

ويلعب كونان في مركز الظهير الأيسر، وقد شارك مع ريمس في 27 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرى.