حقيقة انتقال محمد الكويكبي إلى نادي الهلال

ارتبط اسم محمد الكويكبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشطت صفقة انتقال عبدالرحمن العبيد مدافع الهلال إلى الاتفاق على سبيل الإعارة أنباء انتقال الدولي محمد الكويكبي إلى الهلال.

ويعد الكويكبي أحد أبرز أسلحة نادي الاتفاق السعودية، ومن بين أهم اللاعبين السعوديين الذين ينشظون في المسابقة المحلية منذ سنوات.

منع التسجيل

وتبقى احتمال انتقال الكويكبي إلى نادي الهلال خلال الصيف الحالي عملية مستحيلة بسبب منع النادي من التسجيل على خلفية قضية محمد كنو.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم منع الهلال من التسجيل فترتين، كما أوقف كنو 4 أشهر كاملة بسبب توقيعه لناديين.

وتشير التقارير إلى أن مركز التحكيم السعودي لن يرفع منع التسجيل عن نادي الهلال، وهي الحالة الوحيدة التي تمكن الهلال من عقد صفقات هذا الصيف.

الكويكبي مواليد الـ8 من أغسطس عام 1994 (28 عاما) ويجيد في مركز الجناح.

وغرد الناقد الرياضي نايف الروقي عن احتمالية عقد الصفقة بين الناديين “ إن صحت الأخبار الواردة بـ انتقال محمد الكويكبي للهلال، فخلف هذا اللاعب ناصح أمين“.