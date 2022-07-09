عبدالرحمن الجماز: هبوط الهلال هو نهاية الدنيا (فيديو)

رفض عبدالرحمن الجماز، الناقد الرياضي السعودي، طرح فكرة إمكانية هبوط نادي الهلال السعودي إلى الدرجة الأولى كعقوبة عليه بسبب قضية محمد كنو.

وقال الجماز خلال تصريحات لبرنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 الرياضية السعودية إن هبوط الهلال هو ”عشم إبليس في الجنة“ على حد وصفه.

ودخل نادي الهلال مع نادي النصر في نزاع بعدما حصل الأخير على توقيع محمد كنو، الذي عاد وجدد عقده مع ناديه.

🗣 خالد أبو غانم:

من الإمكان هبوط الهلال ..

🗣 عبدالرحمن الجماز:

إذا هبط الهلال ستكون نهاية العالم .. النصر من سيهبط في سنة من السنوات.

الحصاد الرياضي …@alghanim70@Aljamaz8910 pic.twitter.com/SkbD71EyFj — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 8, 2022

وأقر الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبة منع التسجيل مرتين على نادي الهلال مع إيقاف اللاعب أربعة أشهر، غير أن نادي الهلال قرر تصعيد الأمر مجددا إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وشدد الجماز على أن فكرة هبوط الهلال هي ”نهاية الدنيا“، مشيرا إلى أن زعامة الهلال وشعبيته تمنعان ذلك.

كان الاهلي السعودي هبط إلى الدرجة الأولى بعدما تعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، محاولات لاستصدار قرار بزيادة أندية الدوري السعودي هذا العام إلى 20 ناديا، غير أن محاولاته باءت بالفشل.