بوتافوغو يقدم عرضا جديدا للتعاقد مع مهاجم الهلال

قال موقع “ fogaonet “ أن فريق بوتافوغو البرازيلي لم يستسلم في قضية التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا وقدم عرضا جديدا للهلال السعودي يقضي بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية شراء عقده.

وكان الهلال السعودي رفض العرض الأول من فريق بوتافوغو البرازيلي للتعاقد مع ماتيوس بيريرا والذي يعتبر مطلبا للويس كاسترو المدرب البرتغالي للفريق البرازيلي والذي يعرف اللاعب جيدا حيث دربه سابقا في فريق تشافيز البرتغالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن ماتيوس بيريرا البالغ من العمر 26 سنة منفتح على الانتقال لفريق بوتافوغو والعودة للبرازيل، فيما ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة الهلال تطلب مبلغا لا يقل عن 20 مليون يورو لبيع اللاعب.

ودفع الهلال السعودي مبلغ 18 مليون يورو مقابل التعاقد مع ماتيوس بيريرا من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي صيف 2021 وحقق مع الفريق السعودي لقب الدوري السعودي ودوري أبطال أسيا وكأس السوبر السعودي.

من جهة أخرى ذكر الموقع البرازيلي أن اللاعب كارلوس إدواردو اللاعب السابق لفريق الهلال والأهلي في السعودية وشباب الأهلي في الإمارات أجرى الفحص الطبي للالتحاق بفريق بوتافوغو.

ولعب كارلوس إدواردو 5 مواسم برفقة الهلال السعودي من 2015 إلى 2020 وكان أحد أبرز المحترفين في صفوف الفريق قبل أن ينتقل لموسمين لفريق شباب أهلي دبي ولعب الموسم الماضي في صفوف الأهلي السعودي.

وبعد نزول الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي أنهى كارلوس إدواردو عقده مع الفريق السعودي وقرر العودة للبرازيل.

وحسب الموقع البرازيلي سيوقع كارلوس إدواردو البالغ من العمر 32 عاما عقدا مع بوتافوغو البرازيلي لغاية 2024 الأسبوع المقبل بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وتوج كارلوس إدواردو مع الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا في 2019 و3 ألقاب في الدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي مرتين، كما فاز بالكرة البرونزية في كأس العالم للأندية سنة 2019.