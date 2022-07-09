سبب إلغاء نادي الشباب اتفاقه مع كيكي سيتين

ألغى نادي الشباب السعودي، اتفاقه التمهيدي، مع المدرب الإسباني كيكي سيتين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الموسم المقبل.

كان النادي السعودي أبرم اتفاقا تمهيديا مع مدرب برشلونة السابق.

وبحسب الرياضية، فإن سبب إلغاء الاتفاق يعود إلى رغبة المدرب الإسباني في إضافة بعض الشروط المالية التي لا تناسب النادي.

ورفض الشباب طلب المدرب وضع شرط يحمل النادي دفع أي مصاريف أو ضرائب قد تفرض على المدرب في بلاده لاحقا ـ إن وجدت ـ .

ومن المعروف أن الضرائب الإسبانية دخلت في قضايا عديدة مع نجوم كرة القدم والمدربين الذين لعبوا في الليغا خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم ميسي ورونالدو.

وقاد سيتين آخر مباراة له كمدرب حينما خسر مع برشلونة أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

إلى ذلك، أعلن نادي الشباب عن التعاقد مع البولندي كريتشوفياك لاعب وسط فريق كراسنودار الروسي لمدة موسم واحد لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

كانت تقارير كشفت أن إدارة نادي الشباب جددت عقد الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة عام آخر حيث سينتهي عقده في 2024.

وقال بانيغا في تصريحات لحساب ”TYC Sports“ إن نادي نيولز الأرجنتيني كان يبحث إمكانية ضم بانغيا، لكن اللاعب ما زال لديه عقد مع الشباب لمدة عامين.

وقال ‏إيفر بانيغا ”إدارة نيولز أولد بويز على تواصل معي كل عام من أجل العودة للفريق، ودائمًا تكون هناك ردود فعل إيجابية بين الطرفين، وأشكرهم لتفهم وضعي، وما زال في عقدي مع نادي الشباب سنتان، وأستعد للعودة إلى السعودية، وأنا هنا لأنني في عطلة“.

وتردد أن الشباب دخل في مفاوضات مع روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق.