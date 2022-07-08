هل جدد إيفر بانيغا عقده مع نادي الشباب السعودي؟

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الشباب جددت عقد الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة عام آخر حيث سينتهي عقده في 2024.

وصرح بانيغا في تصريحات لحساب ”TYC Sports“ أن نادي نيولز الأرجنتيني كان يبحث إمكانية ضم بانغيا، لكن اللاعب مازال لديه عقد مع الشباب لمدة عامين.

وقال ‏إيفر بانيغا: ”إدارة نيولز أولد بويز على تواصل معي كل عام من أجل العودة للفريق، ودائمًا تكون هناك ردود فعل إيجابية بين الطرفين، وأشكرهم لتفهم وضعي، ومازال في عقدي مع نادي الشباب سنتان، وأستعد للعودة إلى السعودية، وأنا هنا لأنني في عطلة“.

وكانت تقارير صحفية أرجنتينية كشفت سابقًا أن بانيغا طلب من فريقه العودة لناديه السابق بوكاجونيورز الأرجنتيني.

ويلعب إيفر بانيغا صاحب الـ33 عامًا في مركز خط الوسط، وانضم لنادي الشباب في 2020، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني، الذي لعب له 3 مواسم.

وسبق للاعب الأرجنتيني اللعب لعدة أندية مثل: فالنسيا، وأتلتيكو مدريد (إعارة)، ونيولز أولد بويز (إعارة)، وإنتر ميلان.

ونجح الشباب، الموسم الماضي، بتحقيق منافسة قوية، والحفاظ على مستوى الفريق، حيث احتل المركز الرابع في جدول دوري المحترفين، وكان سببًا بهبوط النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.