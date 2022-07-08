النصر السعودي يسعى لضم البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب ريال سوسيداد السابق

ذكرت تقارير إعلامية أن النصر السعودي يجري مباحثات مع ممثلي الجناح الدولي البلجيكي عدنان يانوزاي للتعاقد معه في صفقة انتقال حرة، بطلب من مدرب الفريق السعودي الجديد الفرنسي رودي غارسيا.

وكتب الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المتخصص في سوق الانتقالات على صفحته في ”تويتر“ إن ”النصر السعودي يجري مباحثات مع عدنان يانوزي للتعاقد معه كصفقة حرة“.

وأضاف: ”لاعب ريال سوسيداد السابق هو طلب صريح من المدرب الجديد رودي غارسيا“.

بدأ عدنان يانوزاي مسيرته في بلجيكا قبل أن ينتقل لصفوف شباب مانشستر يونايتد في 2011، ولعب للفريق الأول ما بين 2013 و2017، حيث شارك في 63 لقاء وسجل 5 أهداف، وخلال فترة لعبه مع الفريق الإنجليزي انتقل لبروسيا دورتموند كمعار موسم 2015-2016، ثم لفريق ساندرلند موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لفريق ريال سوسيداد صيف 2017، وبقي في صفوفه حتى صيف 2022 حيث انتهى عقده.

وشارك عدنان يانوزاي مع الفريق الإسباني في 166 لقاء سجل خلالها 23 هدفا، وتوج رفقته بكأس ملك إسبانيا 2020.

وأعلن ريال سوسيداد مؤخرا رحيل الجناح البلجيكي بعد نهاية عقده ومسيرة استمرت 5 مواسم ليصبح لاعبا حرا بإمكانه التوقيع مع فريق جديد.

وشارك عدنان يانوزاي رفقة المنتخب البلجيكي الأول في 14 لقاء سجل هدفا وحيدا، وكان ضمن لائحة اللاعبين في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، ونهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق الموسم القادم، ويأمل في التعاقد مع محترفين جدد ليعود الفريق لسكة الفوز بالألقاب بعد موسم خرج خلاله دون ألقاب.