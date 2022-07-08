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رياضة

نادي الشباب يرفض عرضا مغريا من بوتافوغو البرازيلي لشراء باولينيو
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 17:53 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 17:55 GMT

نادي الشباب يرفض عرضا مغريا من بوتافوغو البرازيلي لشراء باولينيو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رفضت بيع البرازيلي باولو لوكاس سانتوس (باولينيو) لاعب الفريق لنادي بوتافوغو البرازيلي. وبحسب ذات

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المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان رفضت بيع البرازيلي باولو لوكاس سانتوس (باولينيو) لاعب الفريق لنادي بوتافوغو البرازيلي.

وبحسب ذات التقارير، فإن الشباب رفض عرض بوتافوغو الذي بلغت قيمته 1.5 مليون دولار لشراء باولينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم تستطع إدارة الشباب الاستغناء عن خدمات البرازيلي باولينيو لاعب خط الوسط، حيث يعد أحد أهم العناصر الأساسية للفريق.

وانضم باولينيو البالغ من العمر 25 عاما لنادي الشباب في الصيف الماضي قادما من بوافيستا البرتغالي، بعقد مدته 4 سنوات.

وبدأ اللاعب البرازيلي مسيرته الكروية في 2017 مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى بوافيشتا في 2019.

وحقق الشباب موسما جيدا حيث استطاع الحفاظ على مستوى الفريق، فقد احتل المركز الرابع في جدول دوري المحترفين، وكان سببا في هبوط النادي الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.

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