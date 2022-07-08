فشل محاولات ماجد النفيعي لزيادة عدد أندية الدوري السعودي

فشل ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي في التأثير على رابطة دوري المحترفين بزيادة عدد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تفاديًا لهبوط فريقه.

وأعلن النادي الأهلي‬ السعودي، أمس الخميس، عن عقد جمعية عمومية غير عادية، يوم 25 يوليو الجاري، بناءً على موافقة وزارة الرياضة، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يدعو لجمعية عمومية غير عادية https://t.co/jtJyj7DQZU pic.twitter.com/JkyTQTbmhi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 7, 2022

وبذل النفيعي جهودًا كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، لصدور قرار بزيادة عدد أندية دوري المحترفين في الموسم المقبل على أمل بقاء الراقي وعدم هبوطه، لكن يبدو أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت مناشدة إعلاميين ومشجعين سعوديين، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالتدخل لإنقاذ النادي الأهلي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

ورفع مشجعون وانضم إليهم إعلاميون وصحفيون، هاشتاغًا على ”تويتر“، للمطالبة بالتدخل من قبل ولي العهد، من خلال قرار بزيادة عدد أندية الدوري السعودي الموسم المقبل بدلًا من الموسم بعد المقبل، بحسب المعلن من قبل لتفادي هبوط الأهلي.

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

إعلاميون ومشجعون يناشدون ولي العهد السعودي إنقاذ النادي الأهلي https://t.co/fxP9NECJ02 pic.twitter.com/79uqeT4bPJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 30, 2022

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي التي يهبط فيها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي رئيس النادي بمنصبه.

ورفض لاعبو النادي الأهلي السعودي الاجتماع مع رئيس النادي ماجد النفيعي، بعد أن وجه إليهم الدعوة لعقد اجتماع عن بعد عبر خاصية أحد برامج الأون لاين، لمناقشة أمور الفريق واللاعبين خلال المرحلة الحالية، وبعد الهبوط للدرجة الأولى.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن كل لاعب من لاعبي الأهلي، خاصة اللاعبين الدوليين، يدرسون عقودهم مع النادي في محاولة للبحث عن طريق للخروج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل العروض التي وصلت إلى بعضهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويحاول ماجد النفيعي رئيس الأهلي البحث عن مخرج للورطة والعزلة التي يجد نفسه فيها حاليًا، في ظل مطالبات رسمية وجماهيرية أهلاوية برحيله وكامل إدارته وكل شخص ارتبط بالعمل معه خلال هذا الموسم الكارثي على الأهلي.