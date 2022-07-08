فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق يوجه نصائح لرودي غارسيا

وجه فهد الهريفي لاعب نادي النصر السابق رسالة خاصة إلى الفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق الجديد، حيث كتب له عدة نصائح لكي ينجح في مهمته مع العالمي.

ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع المدرب رودي غارسيا لقيادة الفريق الفنية في الموسم الجديد، خلفا للمدرب ميغيل أنخيل روسو عقب انتهاء الموسم الماضي.

1️⃣

قولو لجارسيا

الفريق لا يملك هوية ولا شخصية

و لا استقرار ،الثقة لدى الكثير مفقودة بسببها الفريق عباره عن نجوم عده

اكثرهم لا يملك خصائص او وظائف المركز

والازدواجية ذابحةالفريق يجب ان تعتمد على علمك ومنهجك

فلا يوجد من يفيدك او يساعدك في الفريق

ان سمعت للأخرين راح تضيع . — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) July 7, 2022

وقال الهريفي بحسابه الشخصي عبر ”تويتر“: ”قولوا لغارسيا الفريق لا يملك هوية ولا شخصية ولا استقرار، الثقة لدى الكثير مفقودة بسببها، الفريق عبارة عن نجوم عده أكثرهم لا يملك خصائص أو وظائف المركز، والازدواجية ذابحة الفريق، يجب أن تعتمد على علمك ومنهجك، فلا يوجد من يفيدك أو يساعدك في الفريق إن سمعت للآخرين راح تضيع“.

وأضاف نجم النصر السابق: ”يجب أن يعلم أن الآخرين سابقوه بخطوات، وإن أحسنت استقطاب أدواتك واختيار عناصرك حسب أسلوبك وفلسفتك راح تختصر الزمن، الفريق يحتاج حارس وظهير أيسر ومحور 6 خالص، إذا لم تستقطب مهاجم 9 يعمل كل شيء فإن الثلث الهجومي لن ينجح إلا باللامركزيه في عناصره ليتواكب مع إمكانيات المتواجدين“.

2️⃣

يجب ان يعلم ان الاخرين سابقينه بخطوات

ان احسنت استقطاب ادواتك واختيار عناصرك حسب اسلوبك وفلسفتك

راح تختصر الزمن الفريق يحتاج

حارس وظهير ايسر ومحور 6 خالص اذا لم تستقطب مهاجم 9 يعمل كل شي

فأن الثلث الهجومي لن ينجح الا بالا مركزيه في عناصره ليتواكب مع امكانيات المتواجدين — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) July 7, 2022

‏وأكمل فهد الهريفي قائلا: ”في منظومة كرة القدم لا ينفع الاسم ولا التاريخ، الذي ينفعك هو عملك التراكمي، لأنه يخلق الهوية والتفاهم والشخصية والثقة، النصر يحتاجه ويحتاج الصبر على بنايته، لأنه هذا هو ضريبته جربناها في ثلاث مواسم، كل مرة راح نكوش ع كل شيء اعملوها مرة واحدة وادعمو العمل الصحيح حتى ننشد الكمال“ .

واختتم الهريفى نصائحه لغارسيا: ”وأخيرا الحرس القديم الذي لم يقوّم العمل طول موسمين ماضيين، وهو قريب منه، ياليت يستحون من أنفسهم ويبعدون ومعهم الكثير من الإعلاميين، الكيان يحتاج هيكلا تنظيميا مكتملا مشرفا لكرة القدم ومديرا للكرة، من يسير النادي ومن يشكل ويختار أتمنى منه عدم التدخل في الأمور الفنية والاكتفاء بدعمه“.

3️⃣

في منظومة كرة القدم

لا ينفع الاسم ولا التاريخ

الذي ينفعك هو عملك التراكمي

لانه يخلق الهوية والتفاهم والشخصية والثقة النصر يحتاجه ويحتاج الصبر

على بنايته لانه هذا هو ضريبته جربناها في ثلاث مواسم

كل مره راح نكوش ع كل شي اعملوها مره واحد وادعمو العمل الصحيح حتى ننشد الكمال .🌹 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) July 7, 2022

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.