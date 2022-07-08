الأهلي السعودي يقدم عرضا للمدرب التشيلي خوسيه سييرا

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي قدمت عرضا للمدرب التشيلي خوسيه سييرا لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”المدينة“ إن سييرا مدرب نادي الطائي السابق يرفض حتى الآن عرض تجديد عقده مع الفريق السعودي، خاصة بعد نجاحه في الحفاظ على الطائي بالبقاء في دوري المحترفين، بعد أن كان مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وكانت ذكرت تقارير الأيام الماضية، أن الأهلي يبحث التعاقد مع المدرب التونسي فتحي الجبال، ولكن المفاوضات توقفت بين الطرفين، بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمصير الأهلي.

تولى خوسيه سييرا والبالغ من العمر 53 عاما، مهمة تدريب الطائي في 2021، قادما من بالستيو التشيلي، وبدأ مسيرته التدريبية في 2010، ثم درب يونيون إسبانيولا 2015، وفي 2016 قاد فريق كولو كولو التشيلي.

وسبق للمدرب التشيلي تولي قيادة عدة فرق في المناطق العربية، حيث أعلن الاتحاد السعودي في 2016 تعاقده مع سييرا خلفا للروماني فيكتور بيتسوركا، ثم انتقل لشباب الأهلي الإماراتي، حتى عاد للاتحاد مرة أخرى في 2019.

يذكر أن النادي الأهلي‬ أعلن أمس الخميس، عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو الجاري، بناء على موافقة وزارة الرياضة بسبب وضع الفريق بعد الهبوط.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا موضحا فيه: ”بناء على موافقة وزارة الرياضة يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك مساء يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري“.

وأضاف بيان النادي: ”سيعلن النادي عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد“.

ويستعد الأهلي للموسم الصيفي الجديد بالبحث عن صفقات مميزة للفريق، بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، وتقديمه موسما سيئا للغاية، فقد حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين.