عدنان جستنيه: إعلام النصر يدين لإعلام الاتحاد الذي وضع له قوة في المشهد الإعلامي (فيديو)

قال الإعلامي السعودي عدنان جستنيه، إن إعلام النصر يدين لإعلام الاتحاد الذي وضع له قوة في المشهد الإعلامي.

وقال عدنان جستنيه عبر ”عدنان جستنيه“: ”أنا بالنسبة لي كانت لي وجهة نظر من فترة طويلة، قبل أن ألتحق بالإعلام، من يوم ما كنت مشجع، أعتقد أن النصر في فترة من الفترات حاول يدخل على الاتحاد في موضوع سعيد غراب عن طريق الأمير منصور بن سعود“.

🗣 عدنان جستنيه – جدة:

الاعلام النصراوي يدين لإعلام الاتحاد الذي وضع له قوة في المشهد الإعلامي..

الحصاد الرياضي …

@Adnan_Jas pic.twitter.com/DRaLrIt0A8 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 7, 2022

وأضاف: ”أنا كان لي وجهة نظر بعدما التحقت بالإعلام، أنا وجدت أن الاتحاديين عندهم جانب من التعاطف الشديد مع النصراويين، لأسباب تخص المنافسة الموجودة على المستوى الهلالي النصراوي في تلك المرحلة ومحاولة أن يكون لهم واجهة إعلامية يستطيعون من خلالها الظهور، وبالتالي كان لا بد من القيادة الإعلامية الاتحادية، التي كان لها قوتها وسيطرتها في المشهد الإعلامي على المستوى الصحفي في تلك الفترة على مستوى المنطقة الغربية، أن تحتضن النصر على مستوى توجهاته وإعلامه وهذه حقيقة لا ينكرها إلا ناكر للجميل“.

وتابع: ”مر الزمن وتعاقبت الأيام والسنون وكان الإعلام النصراوي يدين بالفضل في تلك الفترة، على مستوى رجالاته وإعلامه، للدور الكبير والدعم القوي الذي وضع للنصر قوة ووجودًا في المشهد الإعلامي وبالتالي هذا جزء من الحقيقة الواضحة والظاهرة التي جعلتهم يحتمون بالاتحاد، وينسبون لهم موضوع الشعار الأصفر، وقالوا الأصفرين، لكن أنا كنت ضد هذه التسمية، لأنه لا يوجد إلا أصفر واحد وهو الاتحاد منذ تأسيسه، ولكن كان بعض الزملاء أو بعض من مروا برئاسة نادي الاتحاد أنه خلينا نكتفي شرهم“.

واحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي موسم 2021/2022 في حين جاء النصر في المركز الثالث.

وتاريخيا حقق النصر لقب الدوري السعودي 9 مرات (آخرها موسم 2018/2019) مقابل 8 ألقاب للاتحاد (آخرها موسم 2008/2009)، في حين أن الهلال أكثر ناد نيلا للقب برصيد 18 لقبا.