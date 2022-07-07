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رياضة

رودي غارسيا: رئيس النصر يملك مشروعا كبيرا مثل السعودية
تاريخ النشر: 07 يوليو 2022 20:42 GMT
تاريخ التحديث: 07 يوليو 2022 22:00 GMT

رودي غارسيا: رئيس النصر يملك مشروعا كبيرا مثل السعودية

أعرب رودي غارسيا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته بتدريب "العالمي" وتواجده في المملكة العربية السعودية. وأعلن النصر،

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعرب رودي غارسيا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته بتدريب ”العالمي“ وتواجده في المملكة العربية السعودية.

وأعلن النصر، الأسبوع الماضي، تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا خلفا للأرجنتيني ميغل روسو الذي انتهى عقده.

وقال غارسيا في فيديو نشره المركز الإعلامي لنادي النصر: ”قصتي كانت طويلة مع النصر، بالأخص مع الرئيس مسلي آل معمر، الذي يمتلك مشروعًا كبيرًا للنادي، مثلما تمتلك السعودية مشروعًا طموحًا للقدوم بالمملكة إلى الأمام“.

وأوضح: ”كنت قريبًا جدًا من القدوم سابقًا، ودامت الاتصالات مع الرئيس مسلي لأكثر من سنة بعد أن أصر كثيرًا على قدومي في الفترة الشتوية، حتى أصبحت علاقتي به شخصية، ولم أحضر، ولكني تتبعت الفريق موسمًا كاملًا“.

وأضاف: ”أنا متحمس للعمل في النصر كما هو الحماس لدي لزيارة الكثير من الوجهات السياحية في السعودية، خلال فترات الراحة، مثل العلا التي حدثني عنها الرئيس مسلي آل معمر، وسمعت عنها كثيرًا“.

ووجه غارسيا رسالة لجماهير النصر قائلا: ”أعدكم أن أعطي أحسن ما لدي لنصنع أحسن النتائج، وأؤكد أيضًا أن كل الجهاز الفني وكل اللاعبين سيكونون كذلك“.

واختتم: ”كما نقول بالفرنسية: سنبلّل القمصان كي نحظى بأحسن النتائج الممكنة“.

ولم يكشف النصر عن تفاصيل عقد غارسيا، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو كمرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد.

وأنهى نادي النصر منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 7.

وجاء النصر في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال، و5 نقاط عن الاتحاد، وسيشارك في النسخة الجديدة لكأس السوبر السعودي.

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