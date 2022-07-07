رسميًا.. النادي ‫الأهلي‬ السعودي يدعو لجمعية عمومية غير عادية

أعلن النادي الأهلي‬ السعودي عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو الجاري، بناء على موافقة وزارة الرياضة.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه: ”بناء على موافقة وزارة الرياضة يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك مساء يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري“.

وأضاف: ”سيعلن النادي عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد“.

ويعاني الأهلي من أزمات وانتقادات كبيرة عقب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، وتطالب جماهير النادي ماجد النفيعي بالرحيل عن منصبه بصحبة موسى المحياني، المدير التنفيذي للفريق.

وهبط الراقي بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي التي يهبط فيها إلى دوري الدرجة الأولى، لكن رغم ذلك يتمسك ماجد النفيعي رئيس النادي بمنصبه.

ورفض لاعبو النادي الأهلي السعودي الاجتماع مع رئيس النادي ماجد النفيعي، بعد أن وجه إليهم الدعوة لعقد اجتماع عن بعد عبر خاصية أحد برامج الأون لاين، لمناقشة أمور الفريق واللاعبين خلال المرحلة الحالية، وبعد الهبوط للدرجة الأولى.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن كل لاعب من لاعبي الأهلي، خاصة اللاعبين الدوليين، يدرسون عقودهم مع النادي في محاولة للبحث عن طريق للخروج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل العروض التي وصلت إلى بعضهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويحاول ماجد النفيعي رئيس الأهلي البحث عن مخرج للورطة والعزلة التي يجد نفسه فيها حاليًا، في ظل مطالبات رسمية وجماهيرية أهلاوية برحيله وكامل إدارته وكل شخص ارتبط بالعمل معه خلال هذا الموسم الكارثي على الأهلي.